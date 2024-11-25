Таксист стал жертвой вооруженного нападения в Приморье

Posted 25 ноября, 02:54
Published 25 ноября, 02:54
Modified 25 ноября, 02:56
Updated 25 ноября, 02:56
Житель Уссурийска напал на таксиста, сообщает пресс-служба прокуратуры. Сначала мужчина воспользовался услугами извозчика. Затем приморец, угрожая ножом, потребовал деньги у водителя.
Однако наличных средств злоумышленник не получил. Тем не менее, нападавший украл аудиоколонку из машины и убежал. Правоохранители поймали его по горячим следам в этот же день.
На подозреваемого возбудили уголовное дело за разбой, с угрозой применения насилия, опасного для жизни, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия.
«С учетом позиции прокурора, суд заключил фигуранта под стражу на 2 месяца», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина ранил силовика ножом в Приморском крае.