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Posted 25 ноября, 02:54

Published 25 ноября, 02:54

Modified 25 ноября, 02:56

Updated 25 ноября, 02:56

Водитель такси стал жертвой мужчины с ножом в Приморском крае

Таксист стал жертвой вооруженного нападения в Приморье

25 ноября 2024, 02:54
Фото: Изображение Midjourney.

Водитель такси стал жертвой мужчины с ножом в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
В Уссурийске мужчина с ножом напал на сотрудника такси. Однако злоумышленник не получил желаемого от жертвы…

Житель Уссурийска напал на таксиста, сообщает пресс-служба прокуратуры. Сначала мужчина воспользовался услугами извозчика. Затем приморец, угрожая ножом, потребовал деньги у водителя.

Однако наличных средств злоумышленник не получил. Тем не менее, нападавший украл аудиоколонку из машины и убежал. Правоохранители поймали его по горячим следам в этот же день.

На подозреваемого возбудили уголовное дело за разбой, с угрозой применения насилия, опасного для жизни, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия.

«С учетом позиции прокурора, суд заключил фигуранта под стражу на 2 месяца», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина ранил силовика ножом в Приморском крае.

Два удара ножом: нападение на силовика произошло в Приморье — подробности
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