Цифровую пасеку запустили в Приморском крае

Напомним, в 2024 году в Приморском крае впервые за много лет была возобновлена подготовка пчеловодов в учебных заведениях региона и первый набор был осуществлен именно в СХТК. Для молодых будущих пчеловодов, только начавших осваивать эту непростую науку, и была оборудована лаборатория, на создание которой из бюджета Приморья было выделено пять миллионов рублей.