Цифровую пасеку запустили в Приморском крае

Posted 25 ноября, 00:52
Published 25 ноября, 00:52
Modified 25 ноября, 00:54
Updated 25 ноября, 00:54
В пресс-службе правительства Приморского края рассказали: министр профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий (а именно это министерство занималось созданием мастерской) дал старт новому проекту — теперь студенты колледжа смогут не просто научиться работе с необходимым на пасеке оборудованием, но и внедрить цифровые технологии в этот процесс.
В мастерской будущие пчеловоды и фермеры освоят ремонт и изготовление ульев, рамок — причем в том числе с помощью 3D-печати. Также они будут вникать в тонкости применения цифровых технологий в пчеловодстве, способах использования и настройки специальных датчиков.
Напомним, в 2024 году в Приморском крае впервые за много лет была возобновлена подготовка пчеловодов в учебных заведениях региона и первый набор был осуществлен именно в СХТК. Для молодых будущих пчеловодов, только начавших осваивать эту непростую науку, и была оборудована лаборатория, на создание которой из бюджета Приморья было выделено пять миллионов рублей.
— Она оснащена всем самым необходимым и передовым оборудованием для того, чтобы обеспечить весь технологический процесс по подготовке сот и обработке меда. Эта мастерская не просто современная, она фактически запускает новые технологии. Цифровая пасека в современных условиях дает возможность дистанционно отслеживать условия в улье, температуру, поведение пчел и даже привес меда, — сообщил Сергей Дубовицкий.
Обучение будущих пчеловодов займёт 1 год и 10 месяцев. За это время студенты погрузятся во все тонкости процесса, а лаборатория во многом им поможет: здесь можно научиться лечить пчел, приводить их в порядок после сезона, узнать, как правильно обработать мед и изготовить новые соты. Отметим, что и в будущем году на специальность «пчеловодство» планируется набрать не менее 25 студентов.
В целом цифровые технологии могут помочь в самых разных аспектах ведения «сладкого бизнеса». Например, уже сегодня в Приморском крае в СХТК студенты учатся с помощью дронов находить самые подходящие районы для размещения пасеки — с медоносными растениями.
— Мы выполняем задачу президента страны Владимира Путина и губернатора Приморского края Олега Кожемяко: приморский мед будет завоевывать новые рынки. Недавно наш мед занял первое место на ВДНХ, а сейчас отправляется в космос для включения в бортовое питание космонавтов. Китай также проявляет интерес к закупкам больших партий нашего меда. Ребята, которые только начали изучение всех нюансов пчеловодства, окончив учёбу, будут вносить свой вклад в развитие экономики края, — заключил Сергей Дубовицкий.
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