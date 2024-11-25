Удаленка взрослым, свободное посещение детям: в городах Приморья готовятся к шторму

26 числа днём и 27 числа днём и ночью на большей части края ожидаются интенсивные дождь, мокрый снег, снег, до 15-45 мм. На дорогах возможна гололедица, местами снежные наносы. Ожидается усиление ветра до 15-24 м/с с порывами до 27-32 м/с.