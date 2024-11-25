Удаленка взрослым, свободное посещение детям: в городах Приморья готовятся к шторму

Posted 25 ноября, 08:52
Published 25 ноября, 08:52
Modified 25 ноября, 08:55
Updated 25 ноября, 08:55
Свободное посещение объявили в школах Находки, а руководителям рекомендуют оставить своих сотрудников работать из дома.
Согласно информации управления образования администрации Находкинского городского округа, из-за ухудшения погоды и ожидаемого гололеда в школах и детских садах города введён режим свободного посещения. Пропуск занятий в этот период не будет считаться прогулом.
26 числа днём и 27 числа днём и ночью на большей части края ожидаются интенсивные дождь, мокрый снег, снег, до 15-45 мм. На дорогах возможна гололедица, местами снежные наносы. Ожидается усиление ветра до 15-24 м/с с порывами до 27-32 м/с.
Работодателям на территории Находки рекомендуют временно перевести своих сотрудников на удалённую работу, водителям автомобилей следует воздержаться от поездок на своем транспорте, чтобы снизить вероятность дорожных происшествий и не мешать функционированию спецтехники коммунальных служб.