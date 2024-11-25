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Posted 25 ноября, 08:52

Published 25 ноября, 08:52

Modified 25 ноября, 08:55

Updated 25 ноября, 08:55

В школах свободное посещение, работодателям рекомендуют удалёнку в Находке

Удаленка взрослым, свободное посещение детям: в городах Приморья готовятся к шторму

25 ноября 2024, 08:52
Фото: 1MI.

В школах свободное посещение, работодателям рекомендуют удалёнку в Находке

Сюжет
Погода
Из-за неблагоприятных погодных условий в Находке введено свободное посещение образовательных учреждений. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу.

Свободное посещение объявили в школах Находки, а руководителям рекомендуют оставить своих сотрудников работать из дома.

Согласно информации управления образования администрации Находкинского городского округа, из-за ухудшения погоды и ожидаемого гололеда в школах и детских садах города введён режим свободного посещения. Пропуск занятий в этот период не будет считаться прогулом.

26 числа днём и 27 числа днём и ночью на большей части края ожидаются интенсивные дождь, мокрый снег, снег, до 15-45 мм. На дорогах возможна гололедица, местами снежные наносы. Ожидается усиление ветра до 15-24 м/с с порывами до 27-32 м/с.

Работодателям на территории Находки рекомендуют временно перевести своих сотрудников на удалённую работу, водителям автомобилей следует воздержаться от поездок на своем транспорте, чтобы снизить вероятность дорожных происшествий и не мешать функционированию спецтехники коммунальных служб.

Свободное посещение ввели в школах Владивостока из-за непогоды
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