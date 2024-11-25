В бизнес со школьной скамьи: учеников школ Владивостока учат предпринимательству

«Это очень интересно и познавательно. Мы постоянно ходим на разные предприятия. Нам всё рассказывают, обучают», — говорят участники курса.

«Решил пойти в предпринимательский класс, а в дальнейшем продолжить образование в этом вузе, так как хочу связать свою жизнь с этой сферой. Очень круто, что в нашем городе есть такие занятия в школах, где можно заниматься чем-то больше, чем просто среднее общее образование», — добавляют другие школьники.