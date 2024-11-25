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Posted 25 ноября, 06:32

Published 25 ноября, 06:32

Modified 25 ноября, 06:34

Updated 25 ноября, 06:34

Школьники Владивостока участся основам предпринимательства

В бизнес со школьной скамьи: учеников школ Владивостока учат предпринимательству

25 ноября 2024, 06:32
Фото: vlc.ru.

Школьники Владивостока участся основам предпринимательства

Сюжет
Школьники
«Предпринимательские классы» появились во Владивостоке. Они обучают через участие в бизнес-играх и мастер-классах от партнёров проекта. Инициатор — глава Владивостока Константин Шестаков.

В сентябре этого года предпринимательские уроки начали проводить в школах № 17 и № 56 во Владивостоке.

Учебные занятия проходят в различных форматах: ученики посещают лекции во Владивостокском государственном университете, принимают участие в бизнес-играх и мастер-классах от компаний-партнеров проекта, которыми являются крупные организации, и также отправляются на предприятия.

Фото: vlc.ru

Идея создания «предпринимательских классов» возникла по инициативе мэра города Константина Шестакова. Это отличный шанс для школьников познакомиться с бизнес-сферой, узнать все детали работы предпринимателей и решить для себя — хотят ли они связывать свое будущее с этим направлением.

В данный момент в проекте участвуют две школы, но в перспективе планируется, что аналогичные классы будут созданы и в других учебных заведениях, об этом рассказала Елена Новгородова, руководитель Муниципального культурного учреждения «Центр развития предпринимательства».

Фото: vlc.ru

В процессе обучения участвуют не только университетские преподаватели, но и представителей делового сообщества.

Лекции, практические занятия и бизнес-игры проходят прямо в университете, а также у партнерских компаний: там проходят производственные экскурсии.

Длительность образовательной программы составляет два года, среди студентов — сегодняшние восьмиклассники.

Ребята делятся своими впечатлениями:

«Это очень интересно и познавательно. Мы постоянно ходим на разные предприятия. Нам всё рассказывают, обучают», — говорят участники курса.

«Решил пойти в предпринимательский класс, а в дальнейшем продолжить образование в этом вузе, так как хочу связать свою жизнь с этой сферой. Очень круто, что в нашем городе есть такие занятия в школах, где можно заниматься чем-то больше, чем просто среднее общее образование», — добавляют другие школьники.

В прошлые выходные для студентов предпринимательского класса была организована бизнес-игра. Ее провели специалисты из АО «Альфа-банк». Участники работали над своими проектами вместе с экспертами, разрабатывали возможные стратегии выполнения задач, выявляли проблемы и искали способы их решения.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как преображаются школы во Владивостоке.

На смену банальным коридорам: школы Владивостока преображаются — фото
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