Вера Щербина: Приморье предлагает уникальные условия для поддержки инвесторов

Posted 25 ноября, 05:26
Published 25 ноября, 05:26
Modified 25 ноября, 05:28
Updated 25 ноября, 05:28
Председатель правительства Приморья Вера Щербина отметила, что Федеральным и региональным законодательством в регионе установлены преференциальные режимы, которые позволяют привлечь в край новых инвесторов, реализовать ряд инфраструктурных, промышленных, логистических, туристических проектов, пополнить федеральный и региональный бюджеты и улучшить условия жизни приморцев.
«Мы в постоянном диалоге со своими инвесторами, и готовы сопровождать отдельные проекты, вводя дополнительные льготные условия для их работы по разным направлениям. В Приморье сегодня действуют ТОРы, СПВ, САР. Уже действуют четыре крупных ТОРа — „Приморье“ и „Большой Камень“, которые специализируются в вопросах логистики, „Находка“ — химия и нефтехимия и „Михайловский“ — это сельское хозяйство», — отметила в своем выступлении на сессии инвестиционно-промышленного форума, посвященной преференциальным режимам.
По словам Веры Щербина, в рамках действующих ТОРов успешно реализуются проекты. Так, впервые в России построен завод многотоннажного судостроения «Звезда» в Большом Камне, строится завод по производству минеральных удобрений в Находке, крупный складской комплекс «Вайлдбериз» в пригороде Владивостока. Реализован проект «РусАгро Приморье» — построен элеваторный, свиноводческий комплекс, комбикормовый завод, благодаря этому обеспечена потребность населения в мясе — свинине и переработанной продукции, цена которой удерживается на привлекательном для приморцев уровне. Еще один проект «Газпром гелий сервис» — это построенный логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров.
«Уже 16 муниципалитетов из 34 в Приморье входят в Свободный порт Владивосток с режимом льготного налогообложения — в рамках этого преференциального режима также уже реализовано несколько проектов — крупнейшая логистическая компания „Порт Восточный“, индустриальный парк „Авиаполис Янковский“, многофункциональный гостиничный комплекс в районе мыса Бурный», — рассказала Вера Щербина.
Очень большие сегодня перед регионом стоят задачи в области туризма. Так, в Хасанском районе реализуется проект круглогодичного курорта.
«Все-таки Хасанский район по оценкам экспертом — это мировая жемчужина по всем направлениям, которые интересны туризму. У нас уже зашел инвестор, который построит этот туристический комплекс. Очень много там проблем с инфраструктурой, которые мы уже решаем. В Хасанском районе найдется место любому инвестору, там огромные перспективы, он будет востребованным, как для российских туристов, так и зарубежных гостей», — подчеркнула председатель краевого правительства.
Отдельно Вера Щербина остановилась на специальном административном районе на острове Русский. В России таких зон всего две — в Калининграде и во Владивостоке.
Благодаря созданному русскому офшору ряд компаний уже поменяли иностранную юрисдикцию на российскую, и в прошлом году в бюджет края поступило 12 миллиардов налоговых отчислений дополнительно.
«И мы сейчас с нашими партнерами в диалоге. Зарегистрированы две международные компании, создаются многофункциональные центры, переговорные, рестораны, кафе, торговые площадки. Здесь тоже большие перспективы, с нашими партнерами САР мы решаем, каким образом наше сотрудничество реализовать в конкретных проектах», — пояснила Вера Щербина.
Кроме того, на территории Приморья будет создан международный ТОР. Сейчас на стадии разработки федеральный закон, приморское правительство работает с Госдумой по этому вопросу.
«Мы направили свои предложения, которые касаются логистики, туризма и других направлений. Самые интересные муниципалитеты, на которых будут реализовываться проекты резидентами МТОР, — это Хасанский, Шкотовский и Надеждинский районы. Мы изучаем лучшие практики — Китая и Белоруссии, которые планируется реализовать у нас, предложили Госдуме внести изменения в проект закона, и включить туда логистику. Мы понимаем, насколько это сегодня важное направление развития в регионе. Перемещение грузов — это значительное пополнение статьи доходов, как в наш региональный бюджета, так и в бюджет федеральный в виде таможенных платежей», — подчеркнула первый вице-губернатор.
Серьезная работа ведется по развитию приграничной инфраструктуры, прорабатываются проекты, на которые возможно привлечение инвесторов, где будет весь пакет налоговых преференций. Регион предложил на федеральном уровне упростить порядок выделения земельных участков инвесторам, закрепив это в федеральном законе. А также облегчить визовый порядок посещения инвесторами региона.
«Каждый из резидентов САР должен инвестировать в инфраструктуру региона 300 миллионов рублей, в Приморье принят краевой закон о социальном партнерстве, и мы будем заключать партнерские соглашения с резидентами САР, средства будут направляться на развитие туристической инфраструктуры — это наши пляжи, набережные», — добавила Вера Щербина.
В ходе обсуждения Руководитель КРДВ Приморье Алексей Дунаев заявил о том, что идет разработка предложения, чтобы приграничные территории «накрыть» преференциальными режимами для организации инфраструктуры — складской, туристической. В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики готовят соответствующий пакет документов для расширения ТОРа на Лесозаводский городской округ, там будет логистическая, промышленная площадка на 160 гектаров. Туристическая отрасль будет развиваться на Горных Ключах и Минеральных водах, там тоже распространится действие префрежима.
«Приморский край, действительно имеет ряд преимуществ, и все меры поддержки в рамках преференциальных режимов ярко демонстрируют, что в последние годы экономика Приморского края развивается и, и темпы ее развития несколько выше, чем в других субъектах России и Дальнего Востока. Здесь огромный потенциал, и мы приглашаем к сотрудничеству партнеров в разных отраслях экономики», — отметила Вера Щербина.