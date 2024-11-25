Вера Щербина: Приморье предлагает уникальные условия для поддержки инвесторов

В ходе обсуждения Руководитель КРДВ Приморье Алексей Дунаев заявил о том, что идет разработка предложения, чтобы приграничные территории «накрыть» преференциальными режимами для организации инфраструктуры — складской, туристической. В Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики готовят соответствующий пакет документов для расширения ТОРа на Лесозаводский городской округ, там будет логистическая, промышленная площадка на 160 гектаров. Туристическая отрасль будет развиваться на Горных Ключах и Минеральных водах, там тоже распространится действие префрежима.