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Posted 25 ноября, 03:33

Published 25 ноября, 03:33

Modified 25 ноября, 03:35

Updated 25 ноября, 03:35

Владивосток и Владикавказ расширяют сотрудничество в гуманитарных сферах

Владивосток — Владикавказ: сотрудничество городов-побратимов будет расширяться

25 ноября 2024, 03:33
Фото: shestakovblog.

Владивосток и Владикавказ расширяют сотрудничество в гуманитарных сферах

Сюжет
Наш Город
Во Владикавказе — городе-побратиме Владивостока — побывала большая делегация столицы ДФО, возглавил которую Константин Шестаков. Рабочий визит оказался плодотворным и интересным.

Состоялась встреча главы Владивостока с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло и мэром Владикавказа Вячеславом Мильдзиховым, на которой обе стороны выразили уверенность: сотрудничество двух столиц — Северной Осетии и Приморского края — будет плодотворным и долгосрочным.

— Мы всячески содействуем тому, чтобы люди ближе знакомились с культурой, традициями и современной жизнью друг друга. Это, в свою очередь, помогает нам выстраивать деловые связи, увеличивать инвестиции в ключевые проекты нашего региона, — сказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Владивосток и Владикавказ стали побратимами в 2009 году. В 2024 году делегация из столицы Северной Осетии посетила столицу ДФО, и во время этого визита было подписано множество важных соглашений о сотрудничестве в сфере образования, культуры и спорта.

И вот — ответная поездка на Кавказ.

— Константин Владимирович у нас впервые, и мы сделаем все возможное чтобы ему и его коллегам удалось увидеть самое лучшее, что есть во Владикавказе. Готовы делиться опытом и перенимать его у Владивостока, — отметил Вячеслав Мильдзихов, встречая дорого гостя.

На встрече Константин Шестаков обозначил направления, по которым может развиваться сотрудничество городов-побратимов.

— Туризм — у нас очень туристический город, к нам приезжает множество туристов из-за рубежа. Совершенно очевидно, что Владикавказ как родина многих знаменитых спортсменов может принять участие в ежегодном международном спортивном школьном фестивале. Он проходит у нас во Владивостоке каждый год — в последнем фестивале приняли участие представители 12 стран, — отметил Константин Владимирович.

Входивший в делегацию от Владивостока начальник управления по работе с муниципальными учреждениями образования Максим Кильчевский провел встречу с руководителем управления образования Владикавказа Асланом Батыровым. Два города будут активно сотрудничать в этой важной сфере, и это особо отметил Константин Шестаков, подводя итоги визита.

— Мы сделали основной акцент на сферу образования, ведь именно в этом направлении у наших городов есть свои сильные стороны, которыми мы и будем делиться друг с другом. Искренне хотелось бы, чтобы наши педагоги обогащали друг друга новыми знаниями, делились опытом — это серьезный вклад в наше будущее, в будущее наших детей, — отметил Константин Шестаков.

Глава Владивостока побывал в школах, детских садах Владикавказа, где ему рассказали о новых подходах и интересных практиках, которые реализуются в Северной Осетии. Лучшие идеи и проекты, отметил Константин Шестаков, будут взяты на заметку педагогами Владивостока и будут применяться в образовательных учреждениях города.

Видео: shestakovblog.

Например, очень заинтересовала членов делегации из столицы ДФО программа STEAM-технологии, которую применяют в детском саду «Суадон». Здесь более семи сотен дошколят, и они учатся создавать мультфильмы, управлять роботами, постигают азы физики в столь юном возрасте.

В школе № 44 Владикавказа располагается «Кванториум». После уроков ребята охотно отправляются в лаборатории по физике, химии, биологии и робототехнике. Также делегации из Владивостока рассказали, как на уроках ОБЖ в этой школе учат тактической медицине.

А в гимназии № 5 столицы Северной Осетии владивостокцев встречали традиционными пирогами и национальным танцем «Хонга». Здесь старшеклассники и глава Владивостока общались на равных, Константин Шестаков рассказал о нашем городе и ответил на множество вопросов. Он подчеркнул: образование выбрано как стратегическая сфера сотрудничества между Владивостоком и Владикавказом потому, что за нашими детьми — будущее.

Также мэр Владикавказа вручил Константину Шестакову памятный нагрудный знак «Владикавказ — город воинской славы» и редкое подарочное издание «Нарты Кадджыта» — знаменитого осетинского эпоса о богатырях и великих делах.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как прошел визит делегации Приморского края в Узбекистан.

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#Новости#Видео#Владивосток#Образование#Константин Шестаков#Приморский край#Наш Город
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