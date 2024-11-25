Внимание автомобилистам: почему не стоит выезжать на дороги в Приморье?

Posted 25 ноября, 06:46
Published 25 ноября, 06:46
Modified 25 ноября, 06:48
Updated 25 ноября, 06:48
Синоптики сообщили, что 26–27 ноября в регионе ожидается серьезная непогода. Сотрудники АО «Примавтодор» перешли в режим повышенной готовности и мониторят синоптическую обстановку, а также следят за ситуацией на дорогах.
В Минтранс Приморья заявили, что дорожные службы подготовили спецтехнику для очистки трасс.
«К предстоящим осадкам готовы. Всего в борьбе с последствиями непогоды будут задействованы 71 автогрейдер, 67 тракторов, 28 экскаваторов, четыре бульдозера, 116 комбинированных дорожных машин, 36 погрузчиков, четыре шнекоротора. Кроме того, в достаточном количестве заготовлена песко-соляная смесь», — рассказали в АО «Примавтодор».
Администрация края рекомендует автомобилистам отменить поездки, чтобы не подвергать опасности себя и других водителей, а также не затруднять работу специальной техники.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае может пройти ледяной дождь.