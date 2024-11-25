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Posted 25 ноября, 06:46

Published 25 ноября, 06:46

Modified 25 ноября, 06:48

Updated 25 ноября, 06:48

Из-за циклона в Приморском крае объявлена повышенная готовность

Внимание автомобилистам: почему не стоит выезжать на дороги в Приморье?

25 ноября 2024, 06:46
Фото: primorsky.ru.

Из-за циклона в Приморском крае объявлена повышенная готовность

Сюжет
Ледяной дождь
Автолюбителям Приморского края рекомендуют не выезжать на федеральные трассы. Почему? — узнаете в материале.

Синоптики сообщили, что 26–27 ноября в регионе ожидается серьезная непогода. Сотрудники АО «Примавтодор» перешли в режим повышенной готовности и мониторят синоптическую обстановку, а также следят за ситуацией на дорогах.

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В Минтранс Приморья заявили, что дорожные службы подготовили спецтехнику для очистки трасс.

«К предстоящим осадкам готовы. Всего в борьбе с последствиями непогоды будут задействованы 71 автогрейдер, 67 тракторов, 28 экскаваторов, четыре бульдозера, 116 комбинированных дорожных машин, 36 погрузчиков, четыре шнекоротора. Кроме того, в достаточном количестве заготовлена песко-соляная смесь», — рассказали в АО «Примавтодор».

Администрация края рекомендует автомобилистам отменить поездки, чтобы не подвергать опасности себя и других водителей, а также не затруднять работу специальной техники.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае может пройти ледяной дождь.

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