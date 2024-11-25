Выяснились обстоятельства чудовищной аварии с упавшим с сопки автобусом в Приморье

Сотрудникам полиции удалось установить, что 27-летний водитель Toyota Hiace ехал по грунтовой дороге на спуске, не справился с управлением и полностью потерял контроль за авто. В результате машина упала с обрыва на придомовую территорию и задела припаркованную легковушку.