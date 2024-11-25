Выяснились обстоятельства чудовищной аварии с упавшим с сопки автобусом в Приморье

Posted 25 ноября, 08:14
Published 25 ноября, 08:14
Modified 25 ноября, 08:16
Updated 25 ноября, 08:16
Серьезная авария случилась на улице Прапорщика Комарова во Владивостоке. Микроавтобус сорвался со склона сопки и упал во двор многоэтажки.
На место происшествия сотрудники Госавтоинспекции, скорая медицинская помощь, следственно-оперативная группа.
Сотрудникам полиции удалось установить, что 27-летний водитель Toyota Hiace ехал по грунтовой дороге на спуске, не справился с управлением и полностью потерял контроль за авто. В результате машина упала с обрыва на придомовую территорию и задела припаркованную легковушку.
Водитель микроавтобуса получил травмы, не совместимые с жизнью. 15-летний пассажир авто госпитализирован.
Выяснилось, что водитель Toyota Hiace сел за руль без прав. Он не получал удостоверения на право управления транспортным средством.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований.
Ранее «Восток-Медиа» писало о последствиях серьезной аварии на сопке во Владивостоке.