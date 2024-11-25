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Posted 25 ноября, 08:14

Published 25 ноября, 08:14

Modified 25 ноября, 08:16

Updated 25 ноября, 08:16

Выяснились обстоятельства чудовищной аварии с упавшим с сопки автобусом в Приморье

Выяснились обстоятельства чудовищной аварии с упавшим с сопки автобусом в Приморье

25 ноября 2024, 08:14
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Полиция
Выяснилось, кто был за рулем упавшего с сопки во Владивостоке микроавтобуса. Полиция установила личности участников резонансного ДТП.

Серьезная авария случилась на улице Прапорщика Комарова во Владивостоке. Микроавтобус сорвался со склона сопки и упал во двор многоэтажки.

На место происшествия сотрудники Госавтоинспекции, скорая медицинская помощь, следственно-оперативная группа.

Сотрудникам полиции удалось установить, что 27-летний водитель Toyota Hiace ехал по грунтовой дороге на спуске, не справился с управлением и полностью потерял контроль за авто. В результате машина упала с обрыва на придомовую территорию и задела припаркованную легковушку.

Фото: dps_vlad

Водитель микроавтобуса получил травмы, не совместимые с жизнью. 15-летний пассажир авто госпитализирован.

Выяснилось, что водитель Toyota Hiace сел за руль без прав. Он не получал удостоверения на право управления транспортным средством.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований.

Ранее «Восток-Медиа» писало о последствиях серьезной аварии на сопке во Владивостоке.

Выяснилось, что произошло с людьми в салоне упавшего с сопки автобуса во Владивостоке
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