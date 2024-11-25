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Posted 25 ноября, 00:17

Published 25 ноября, 00:17

Modified 25 ноября, 00:19

Updated 25 ноября, 00:19

Автобус перегородил две полосы на дороге во Владивостоке

Заблокировал полдороги: «коловая» пробка сковала перекресток во Владивостоке — видео

25 ноября 2024, 00:17
Фото: vostokmedia.com.

Автобус перегородил две полосы на дороге во Владивостоке

Сюжет
Автобус
Понедельник начался со страданий из-за столпотворения на дороге у некоторых жителей Владивостока. Неожиданная и весьма крупная преграда, судя по всему, «выбесила» многих.

Вероятно, утро понедельника выдалось нервным у многих автомобилистов. Ведь не каждый день маршрутный автобус перегораживает две полосы в утренний час пик, как случилось сегодня, 25 ноября.

На перекрестке улиц Борисенко и 40 лет ВЛКСМ собралась серьезная пробка из-за пассажирского автобуса, который «раскорячился» на две полосы. Автор видео предположила, что машина либо сломалась, либо простаивает после ДТП.

Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дорожное движение осложнено еще в одном районе дальневосточной столицы. Ранним утром замерзшая течь на пути к Некрасовскому путепроводу стала внезапной преградой для приморцев.

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