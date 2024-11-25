Заблокировал полдороги: «коловая» пробка сковала перекресток во Владивостоке — видео

Posted 25 ноября, 00:17
Published 25 ноября, 00:17
Modified 25 ноября, 00:19
Updated 25 ноября, 00:19
Вероятно, утро понедельника выдалось нервным у многих автомобилистов. Ведь не каждый день маршрутный автобус перегораживает две полосы в утренний час пик, как случилось сегодня, 25 ноября.
На перекрестке улиц Борисенко и 40 лет ВЛКСМ собралась серьезная пробка из-за пассажирского автобуса, который «раскорячился» на две полосы. Автор видео предположила, что машина либо сломалась, либо простаивает после ДТП.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дорожное движение осложнено еще в одном районе дальневосточной столицы. Ранним утром замерзшая течь на пути к Некрасовскому путепроводу стала внезапной преградой для приморцев.