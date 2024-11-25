vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 05:26

Published 25 ноября, 05:26

Modified 25 ноября, 05:28

Updated 25 ноября, 05:28

Требования ГОСТ при строительстве зимних горок огласили в Приморском крае

«Закон ледянки»: каждый двор станут штрафовать за горки в Приморье?

25 ноября 2024, 05:26
Фото: 1MI.

Требования ГОСТ при строительстве зимних горок огласили в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Горки для санок и ледянок должны строить по ГОСТу. Об этом сообщили в Гостехнадзоре. Кому ждать штрафов — читайте в материале.

В Приморье к наступлению зимы начинают строить ледяные горки для детей и взрослых. Эксперты отмечают, что при их строительстве необходимо соблюдать стандарты. Такие аттракционы должны пройти сертификацию и регистрацию.

Гостехнадзор Приморского края напоминает о безопасности при использовании зимних горок на территории муниципалитетов, если они задуманы как аттракцион.

Фото: Иван Дякин. Правительство Приморского края

Горки из дерева или льда должны соответствовать требованиям стандарта. Они должны быть зарегистрированы, иметь документацию на эксплуатацию. Перед входом на горку обязательно вывешиваются инструкции для посетителей подчеркнули в ведомстве.

На платных горках всегда должен дежурить оператора для непрерывного контроля за посетителями, также администратор и технический персонал должны проводить ежедневное обслуживание и проверку.

«Если зимняя горка построена из снега на придомовых территориях или образована в природных условиях на естественных склонах, то такие горки не попадают под ГОСТ и регистрировать их не надо», — добавили в гостехнадзоре.

При этом эксперты все равно рекомендуют осмотреть возможные опасности на спуске и самой скользкой поверхности.

За нарушение технических требований предусмотрена административная ответственность.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как главную ледовую горку приводили в порядок во Владивостоке.

Раскатали до рытвин: центральную горку Владивостока приведут в порядок
Узнать подробнее
Читайте также:
Важное объявление: о ледяном дожде рассказали синоптики ПриморьяМогла свариться: человека, из-за которого женщина упала в кипяток, нашли в ПриморьеБез проблем не обошлось: ледяные последствия циклона в Приморье — видео
#Новости#Общество#Безопасность#Зима#Снег#Гостехнадзор#Эксперты#Регистрация#ГОСТ#Приморский край#Приморье#Административная ответственность#Опасность#Техническое обслуживание#Нарушение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика