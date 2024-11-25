«Закон ледянки»: каждый двор станут штрафовать за горки в Приморье?

Posted 25 ноября, 05:26
Published 25 ноября, 05:26
Modified 25 ноября, 05:28
Updated 25 ноября, 05:28
В Приморье к наступлению зимы начинают строить ледяные горки для детей и взрослых. Эксперты отмечают, что при их строительстве необходимо соблюдать стандарты. Такие аттракционы должны пройти сертификацию и регистрацию.
Гостехнадзор Приморского края напоминает о безопасности при использовании зимних горок на территории муниципалитетов, если они задуманы как аттракцион.
Горки из дерева или льда должны соответствовать требованиям стандарта. Они должны быть зарегистрированы, иметь документацию на эксплуатацию. Перед входом на горку обязательно вывешиваются инструкции для посетителей подчеркнули в ведомстве.
На платных горках всегда должен дежурить оператора для непрерывного контроля за посетителями, также администратор и технический персонал должны проводить ежедневное обслуживание и проверку.
«Если зимняя горка построена из снега на придомовых территориях или образована в природных условиях на естественных склонах, то такие горки не попадают под ГОСТ и регистрировать их не надо», — добавили в гостехнадзоре.
При этом эксперты все равно рекомендуют осмотреть возможные опасности на спуске и самой скользкой поверхности.
За нарушение технических требований предусмотрена административная ответственность.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как главную ледовую горку приводили в порядок во Владивостоке.