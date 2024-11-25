Заморозят вклады в банках или нет: какая судьба ожидает сбережения жителей Приморья

Posted 24 ноября, 22:50
Published 24 ноября, 22:50
Modified 24 ноября, 22:50
Updated 24 ноября, 22:50
Суть «страшилки» заключается в следующем — на очередном заседании Центробанк России в целях сдерживания инфляции путем снижения спроса на товары и услуги повысил ключевую ставку до 21 процента. Банки были вынуждены поднять не только проценты по кредитам, но и процент доходности по вкладам, который в некоторых случаях достигает 22 процентов годовых, что выше ключевой ставки ЦБ РФ. А с учетом того, какой объем средств по вкладам сегодня находится в банках России, финансовым организациям предстоит выплачивать довольно приличный процент. И все бы ничего, но как только такая жесткая необходимость в сдерживании инфляции отпадет, и Центробанк начнет снижать ключевую ставку, большое количество россиян захочет вывести свои средства из банков. Кому нужны вклады, которые теряют свою доходность?
И вот в этот самый момент наступит реальная угроза суперинфляции, которую российская экономика не сможет пережить без серьезных потерь. И, как считают некоторые эксперты, в этот момент, чтобы предотвратить кризис, государство примет непопулярное решение о «заморозке» вкладов. Насколько реален такой вариант развития событий, корреспондент «Восток-Медиа» узнал у экономиста, доцента кафедры «Финансы и кредит» школы экономики и менеджмента ДВФУ Максима Кривелевича.
Поколения россиян помнят, что государство периодически у граждан деньги конфискует. Еще чаще разные государства сбережения замораживают. Это не то, чтобы совсем беспрецедентная история в мире. Россия помнит разные исторические периоды, когда экономику трясло настолько, что люди теряли свои деньги. Будь то великая социалистическая революция, или перестроечное время.
«И где-то вот там, на подкорке у граждан есть такая идея, что в общем такое возможно. И такое действительно возможно. В какой-то момент государство во избежание банковского коллапса и бешеной инфляции запретит гражданам на время пользоваться своими активами, разрешит снимать с вкладов только определенную сумму. Конфисковать не сможет, сегодня это напрямую запрещает закон — изымать без компенсации нельзя. Но если что-то может произойти, это совершенно не значит, что оно произойдет», — отметил Максим Кривелевич.
Ситуация с разговорами о заморозке вкладов напоминает старый добрый анекдот.
Блондинку спрашивают: — «Какой шанс встретить динозавра на улице?» Та отвечает: — " 50/50: либо встречу, либо нет…»
«Вот и с заморозкой примерно так же. Может ли государство пойти на этот шаг? Да, как говорится, легко и с удовольствием, ведь для этого даже не надо какой-то специальной нормативки вводить, все инструменты есть. Но вот другой вопрос — будет ли оно — государство это делать?», — подчеркнул эксперт.
Эксперт уверен, что заморозка банковских вкладов россиян не даст того экономического эффекта, который нужен государству. То есть, инфляция все равно пойдет в рост, как только вклады разморозят.
«Вот, давайте просто предположим, что это и правда произошло, и банковские вклады на время заморозили. Но проценты-то по ним платить надо? Ну, да, надо. Деньги же не изъяли, а только заморозили, значит, и обязательства по вкладам остались. Причем обязательства довольно суровые, процент-то высокий. Значит, инфляционное давление не уменьшится. Вы его просто переносите на будущее, когда разморозите.
Тогда, чтобы сдержать инфляцию, их нужно морозить уже до „морковкиного загорения“, когда случится то же самое, что и с советскими вкладами. Мой дедушка, светлая ему память, положил денег, мне должно было на квартиру хватить, а хватило на две чашки кофе. Но бывает тогда, когда государство переживает по-настоящему глубокий кризис. Сейчас все-таки мы такого не наблюдаем. В прошлый раз, когда я был в магазине, там вот 28 сортов сыра лежат на том же месте, где и лежали. То есть это не выглядит как полки магазинов в 90-е годы», — рассуждает экономист.
Максим Кривелевич поясняет, что приморцы точно поймут, если риск заморозки станет реальным — для этого должны сложиться определенные условия.
«Хорошо, а если не сейчас, то какие должны сложиться условия, чтобы государство на это пошло? Ну, во-первых, инфляция должна выйти из-под контроля. Потому что весь трюк с отбиранием возможности пользоваться вкладами связан с тем, чтобы граждане не могли в магазин отнести деньги и цены поднять. А может инфляция выйти из-под контроля? Может. Это дело мы уже наблюдали, такое не пропустить. Опять же, вот в 98-м году прям была феерическая история, когда государство брало деньги в долг у граждан под 270 процентов годовых через механизм ОФЗ. И естественно, когда государство уже берет деньги под 270 годовых, то уже всем понятно, что находится все это дело, так сказать, далеко не в светлом будущем.
А сейчас пока государство берет деньги процентов под 20 годовых. Гораздо дороже, чем ему бы хотелось, но очень сильно отличается от 270 годовых, которые мы уже наблюдали. То есть, опять же, у этой „скороварки“ еще нет повода взрываться. У нее еще в моменте вода даже не закипела, она просто теплая. Поэтому здесь нужно очень четко отделить то, что может произойти, от того, что должно произойти», — заключил Максим Кривелевич.
В то же время эксперт успокаивает — пока у приморцев не должно возникнуть опасений введения каких-то жестких мер. Однако напомнил, что в мире есть страна, которая очень многим государствам портит жизнь.
«Сегодня добрая половина стран земного шара смотрит в сторону гегемона, потому что с той стороны могут быть разные варианты событий, как недобрые, так и вполне позитивные. Пока приморцы могут выдохнуть и вообще не думать ни о каких заморозках. А к этой мысли надо будет вернуться после 21 января 2025 года. Если все пойдет по позитивному сценарию, то несколько лет россияне будут жить тихой, спокойной жизнью в привычном режиме регулярного роста цен на картошку и сливочное масло. Раньше моим любимым инструментом была гречка, я даже в свое время очень точно предсказал рост цен на нее. Но сейчас в фаворе сливочное масло и картошка. По ним потенциал роста цен просто колоссальный», — сказал Максим Кривелевич.