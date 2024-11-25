Заморозят вклады в банках или нет: какая судьба ожидает сбережения жителей Приморья

Суть «страшилки» заключается в следующем — на очередном заседании Центробанк России в целях сдерживания инфляции путем снижения спроса на товары и услуги повысил ключевую ставку до 21 процента. Банки были вынуждены поднять не только проценты по кредитам, но и процент доходности по вкладам, который в некоторых случаях достигает 22 процентов годовых, что выше ключевой ставки ЦБ РФ. А с учетом того, какой объем средств по вкладам сегодня находится в банках России, финансовым организациям предстоит выплачивать довольно приличный процент. И все бы ничего, но как только такая жесткая необходимость в сдерживании инфляции отпадет, и Центробанк начнет снижать ключевую ставку, большое количество россиян захочет вывести свои средства из банков. Кому нужны вклады, которые теряют свою доходность?