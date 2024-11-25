Жуткая пробка через весь район: ДТП парализовало движение на Нейбута во Владивостоке

Posted 25 ноября, 07:57
Published 25 ноября, 07:57
Modified 25 ноября, 08:03
Updated 25 ноября, 08:03
Три авто перегородили сразу две полосы движения на Нейбута. Затор растянулся на пару километров.
ДТП спровоцировало чудовищную пробку в обе стороны. Столкнулись сразу три машины.
По словам очевидцев, пробка начинается в районе Баляева, занимает две полосы. Из-за аварии стоит даже баляевский мост.
«Столкнулись давно, а до сих пор все стоит прямо до Баляева», — жалуются горожане.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП в Приморье.