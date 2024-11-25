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Posted 25 ноября, 07:57

Published 25 ноября, 07:57

Modified 25 ноября, 08:03

Updated 25 ноября, 08:03

Из-за аварии движение оказалось затруднено на Нейбута во Владивостоке

Жуткая пробка через весь район: ДТП парализовало движение на Нейбута во Владивостоке

25 ноября 2024, 07:57
Фото: 1MI.

Из-за аварии движение оказалось затруднено на Нейбута во Владивостоке

Сюжет
Пробка
Три машины столкнулись на Нейбута во Владивостоке. В результате в обе стороны собралась серьезная пробка.

Три авто перегородили сразу две полосы движения на Нейбута. Затор растянулся на пару километров.

Фото: vostokmedia.com

ДТП спровоцировало чудовищную пробку в обе стороны. Столкнулись сразу три машины.

По словам очевидцев, пробка начинается в районе Баляева, занимает две полосы. Из-за аварии стоит даже баляевский мост.

Фото: vostokmedia.com
«Столкнулись давно, а до сих пор все стоит прямо до Баляева», — жалуются горожане.

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