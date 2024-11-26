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Posted 26 ноября, 04:42

Published 26 ноября, 04:42

Modified 26 ноября, 04:44

Updated 26 ноября, 04:44

Две улицы встали «колом»: пробка сковала движение во Владивостоке после ДТП — видео

Две улицы встали «колом»: пробка сковала движение во Владивостоке после ДТП — видео

26 ноября 2024, 04:42
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
ДТП
Один автомобиль догнал другой и получилась грустная история для других участников движения во Владивостоке. Водители на близлежащих улицах страдают из-за серьезных заторов.

Непогода традиционно не обходится без дорожных происшествий в дальневосточной столице. На Шилкинской два легковых автомобиля не поделили полосу прямо на перекрестке.

Теперь серьезный затор образовался на Кузнецова и Спиридонова, сообщила очевидица. Вероятно, планы некоторых горожан поменяются из-за столпотворения сразу на двух улицах.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина попал в одиночное ДТП. Крышу внедорожника повредил элемент крыши прямо в центре Владивостока.

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