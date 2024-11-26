Две улицы встали «колом»: пробка сковала движение во Владивостоке после ДТП — видео

Posted 26 ноября, 04:42
Published 26 ноября, 04:42
Modified 26 ноября, 04:44
Updated 26 ноября, 04:44
Непогода традиционно не обходится без дорожных происшествий в дальневосточной столице. На Шилкинской два легковых автомобиля не поделили полосу прямо на перекрестке.
Теперь серьезный затор образовался на Кузнецова и Спиридонова, сообщила очевидица. Вероятно, планы некоторых горожан поменяются из-за столпотворения сразу на двух улицах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина попал в одиночное ДТП. Крышу внедорожника повредил элемент крыши прямо в центре Владивостока.