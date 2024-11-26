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Posted 26 ноября, 08:06

Published 26 ноября, 08:06

Modified 26 ноября, 10:23

Updated 26 ноября, 10:23

Необычный цвет неба изумил жителей Приморского края

Это ядерная зима? — небо поразило жителей Владивостока — фото

26 ноября 2024, 08:06
Фото: vostokmedia.com.

Необычный цвет неба изумил жителей Приморского края

Сюжет
Погода
Синоптическая обстановка в Приморском крае заставила понервничать местное население. Стоит отметить, вечернее небо взволновало жителей региона еще больше.

После жутких осадков атмосфера в дальневосточной столице поменялась. Небо Владивостока резко пожелтело, сообщают с неподдельным волнением местные жители.

Объектив камеры не передает того, что на самом деле творится в муниципалитете. Цвет неба и произошедшие события, принесенные ветром, невольно наталкивают на мысли о самом что ни на есть апокалипсисе, отмечают приморцы.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что серьезная непогода добралась до Приморского края. Штормовой ветер и сильный дождь натворили делов в регионе, в частности во Владивостоке.

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#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Циклон#Приморский край
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