Это ядерная зима? — небо поразило жителей Владивостока — фото

Posted 26 ноября, 08:06
Published 26 ноября, 08:06
Modified 26 ноября, 10:23
Updated 26 ноября, 10:23
После жутких осадков атмосфера в дальневосточной столице поменялась. Небо Владивостока резко пожелтело, сообщают с неподдельным волнением местные жители.
Объектив камеры не передает того, что на самом деле творится в муниципалитете. Цвет неба и произошедшие события, принесенные ветром, невольно наталкивают на мысли о самом что ни на есть апокалипсисе, отмечают приморцы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что серьезная непогода добралась до Приморского края. Штормовой ветер и сильный дождь натворили делов в регионе, в частности во Владивостоке.