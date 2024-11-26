ФОМС: В 2025 году расширится использование технологий ИИ в системе ОМС

Posted 26 ноября, 10:26
Published 26 ноября, 10:26
Modified 26 ноября, 10:26
Updated 26 ноября, 10:26
ИИ повышает точность анализа маммографических снимков, помогает выявлять заболевания на раннем этапе и прогнозировать их развитие.
За первые девять месяцев текущего года было проведено более 753 тысяч маммографических исследований с использованием ИИ.
В ФОМС объявили о планах использования технологий ИИ в 2025 году в системах поддержки принятия медицинских решений для маммографии, флюорографии, рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки.
Как пишут vedomosti.ru, применение искусственного интеллекта в сфере медицины обладает рядом значительных преимуществ, включая уменьшение времени ожидания медицинской помощи и сокращение количества ошибок, которые могут допускать специалисты. Достичь таких результатов помогает автоматизация процессов обработки данных и подготовки медицинских заключений. Такой подход способствует снижению влияния человеческого фактора. Технологии искусственного интеллекта также позволяют осуществлять предиктивный анализ медицинских данных и снижать расходы на лечение за счет ранней диагностики заболеваний.
В настоящее время в Росздравнадзоре было зарегистрировано тридцать семь медицинских изделий с применением ИИ, что свидетельствует о готовности системы к широкому внедрению. Фонд ОМС и Минздрав России рассматривают возможность более широкого использования таких технологий в медицинской сфере.
На проведение профилактических исследований и диспансеризации в 2025 году выделено 359,8 миллиарда рублей, включая расходы на проведение исследований с применением технологий искусственного интеллекта. Это позволит более эффективно использовать ресурсы и повысить качество медицинской помощи.
С увеличением числа покупаемых регионами изделий с применением ИИ, зарегистрированных в соответствии с установленными правилами, будет расти внедрение в медицинскую практику систем, помогающих врачам принимать решения. Важно подчеркнуть, что искусственный интеллект не подменяет собой врача. Медик остается главным партнером пациента в борьбе за его здоровье, а технологии ИИ направлены лишь на снижение риска ошибок до уровня статистической погрешности.