vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 10:26

Published 26 ноября, 10:26

Modified 26 ноября, 10:26

Updated 26 ноября, 10:26

ФОМС: В 2025 году расширится использование технологий ИИ в системе ОМС

ФОМС: В 2025 году расширится использование технологий ИИ в системе ОМС

26 ноября 2024, 10:26
Фото: 1MI.
В современной медицинской практике стали более широко использовать искусственный интеллект (ИИ). Главным образом данная технология применяется при диагностике рака молочной железы.

ИИ повышает точность анализа маммографических снимков, помогает выявлять заболевания на раннем этапе и прогнозировать их развитие.

За первые девять месяцев текущего года было проведено более 753 тысяч маммографических исследований с использованием ИИ.

В ФОМС объявили о планах использования технологий ИИ в 2025 году в системах поддержки принятия медицинских решений для маммографии, флюорографии, рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки.

Как пишут vedomosti.ru, применение искусственного интеллекта в сфере медицины обладает рядом значительных преимуществ, включая уменьшение времени ожидания медицинской помощи и сокращение количества ошибок, которые могут допускать специалисты. Достичь таких результатов помогает автоматизация процессов обработки данных и подготовки медицинских заключений. Такой подход способствует снижению влияния человеческого фактора. Технологии искусственного интеллекта также позволяют осуществлять предиктивный анализ медицинских данных и снижать расходы на лечение за счет ранней диагностики заболеваний.

В настоящее время в Росздравнадзоре было зарегистрировано тридцать семь медицинских изделий с применением ИИ, что свидетельствует о готовности системы к широкому внедрению. Фонд ОМС и Минздрав России рассматривают возможность более широкого использования таких технологий в медицинской сфере.

На проведение профилактических исследований и диспансеризации в 2025 году выделено 359,8 миллиарда рублей, включая расходы на проведение исследований с применением технологий искусственного интеллекта. Это позволит более эффективно использовать ресурсы и повысить качество медицинской помощи.

С увеличением числа покупаемых регионами изделий с применением ИИ, зарегистрированных в соответствии с установленными правилами, будет расти внедрение в медицинскую практику систем, помогающих врачам принимать решения. Важно подчеркнуть, что искусственный интеллект не подменяет собой врача. Медик остается главным партнером пациента в борьбе за его здоровье, а технологии ИИ направлены лишь на снижение риска ошибок до уровня статистической погрешности.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика