ФОМС: В 2025 году расширится использование технологий ИИ в системе ОМС

С увеличением числа покупаемых регионами изделий с применением ИИ, зарегистрированных в соответствии с установленными правилами, будет расти внедрение в медицинскую практику систем, помогающих врачам принимать решения. Важно подчеркнуть, что искусственный интеллект не подменяет собой врача. Медик остается главным партнером пациента в борьбе за его здоровье, а технологии ИИ направлены лишь на снижение риска ошибок до уровня статистической погрешности.