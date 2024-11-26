Глава Владивостока Константин Шестаков: спорту в школах — особое внимание

Также под личным контролем Константина Шестакова во Владивостоке проходит ремонт здания на Океанском проспекте, 19в, где в скором времени появится большой спортивный муниципальный комплекс. Заниматься в нём смогут все желающие: на первом этаже расположится зал художественной гимнастики, помещение для занятий настольным теннисом. На цокольном этаже разместится зал для смешанных единоборств.