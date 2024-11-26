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Posted 26 ноября, 11:43

Published 26 ноября, 11:43

Modified 26 ноября, 11:43

Updated 26 ноября, 11:43

Картина дня в Приморье: циклон, последствия непогоды и эфир с Кожемяко

Картина дня в Приморье: циклон, последствия непогоды и эфир с Кожемяко

26 ноября 2024, 11:43
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события вторника — в обзоре «Восток-Медиа»

Циклон

Проделки погоды не дают покоя жителя Приморского края с раннего утра. К обеду зимние осадки уверенно заявили о себе в северной части региона.

«Апокалипсис» начинается: мощный снегопад накрыл север Приморья — видео
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Последствия непогоды

Непогода бушует в Приморском крае уже несколько часов. В МинГОЧС рассказали, в каких районах ливни оказались сильнее всего.

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Эфир с Кожемяко


«Прямой разговор» (12+) прошел с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Глава региона ответил на вопросы жителей в прямом эфире.

Прямой разговор с Губернатором Приморья: где смотреть эфир?
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