Картина дня в Приморье: циклон, последствия непогоды и эфир с Кожемяко

Posted 26 ноября, 11:43
Published 26 ноября, 11:43
Modified 26 ноября, 11:43
Updated 26 ноября, 11:43
Циклон
Проделки погоды не дают покоя жителя Приморского края с раннего утра. К обеду зимние осадки уверенно заявили о себе в северной части региона.
Последствия непогоды
Непогода бушует в Приморском крае уже несколько часов. В МинГОЧС рассказали, в каких районах ливни оказались сильнее всего.
Эфир с Кожемяко
«Прямой разговор» (12+) прошел с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Глава региона ответил на вопросы жителей в прямом эфире.