Кожемяко рассказал о создании агентства по контролю миграции в Приморье

Новая система предусматривает более строгий контроль за работодателями, которые должны будут гарантировать трудоустройство, достойную заработную плату и медицинскую страховку для приглашаемых работников. Особое внимание будет уделяться проверке документов, чтобы избежать случаев использования поддельных патентов.Власти рассчитывают, что новый механизм позволит упорядочить 30-40% миграционного потока. После отработки системы с Узбекистаном планируется распространить этот опыт на другие страны, откуда прибывают трудовые мигранты в Приморский край.