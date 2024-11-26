Кожемяко: В Приморье построят 12 домов арендного жилья для бюджетников

О строительстве арендного жилья для бюджетников Приморья рассказал Олег Кожемяко

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Губернатор Приморья рассказал о том, как в крае обстоят дела со строительством жилья для работников бюджетной сферы, сотрудников градообразующих предприятий и узких специалистов. В ближайший год для них сдадут более 900 квартир.

В рамках «Прямого разговора-2024» губернатор Олег Кожемяко рассказал о программе доступного арендного жилья, которую осуществляют в крае. В Приморье активно развивается программа социального для работников бюджетной сферы и специалистов градообразующих предприятий. Новые дома появятся в Арсеньеве, Лучегорске, Дальнегорске и Чугуевке. Программа реализуется за счет краевого бюджета и направлена на решение демографических вопросов и закрепление специалистов в регионе. Строительство ведется в районах, где были предоставлены земельные участки. Новые дома возводят с учетом необходимой инфраструктуры и удобного расположения. «Строятся порядка 12 домов, готовятся к сдаче более 900 квартир. Сдадут их в 2025 — начале 2026 года», — рассказал глава региона. Создание социального жилья в крае нацелено на сотрудников градообразующих предприятий в тех населенных пунктах, где есть потребность в специалистах. Новые дома строят в Большом Камне, в Находке, Арсеньеве, планируется строительство в Лучегорске. Ежегодно в крае сдается около тысячи арендных квартир, что позволяет обеспечить жильем работников бюджетной сферы, узких специалистов и сотрудников градообразующих предприятий. Яркий пример такого строительства — новый дом на Тополевой во Владивостоке, который уже стал заметной архитектурной достопримечательностью города. Читайте также: Трасса Владивосток-Находка: второй этап строительства завершат к 2026 году «Работы начнутся во второй половине декабря»: Олег Кожемяко о судьбе Минного городка Олег Кожемяко: гранты для ТОСов будем увеличивать и всячески им помогать