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Posted 26 ноября, 11:07

Published 26 ноября, 11:07

Modified 26 ноября, 11:09

Updated 26 ноября, 11:09

О строительстве арендного жилья для бюджетников Приморья рассказал Олег Кожемяко

Кожемяко: В Приморье построят 12 домов арендного жилья для бюджетников

26 ноября 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney.

О строительстве арендного жилья для бюджетников Приморья рассказал Олег Кожемяко

Сюжет
Строительство
Губернатор Приморья рассказал о том, как в крае обстоят дела со строительством жилья для работников бюджетной сферы, сотрудников градообразующих предприятий и узких специалистов. В ближайший год для них сдадут более 900 квартир.

В рамках «Прямого разговора-2024» губернатор Олег Кожемяко рассказал о программе доступного арендного жилья, которую осуществляют в крае. В Приморье активно развивается программа социального для работников бюджетной сферы и специалистов градообразующих предприятий.

Новые дома появятся в Арсеньеве, Лучегорске, Дальнегорске и Чугуевке. Программа реализуется за счет краевого бюджета и направлена на решение демографических вопросов и закрепление специалистов в регионе.

Строительство ведется в районах, где были предоставлены земельные участки. Новые дома возводят с учетом необходимой инфраструктуры и удобного расположения.

«Строятся порядка 12 домов, готовятся к сдаче более 900 квартир. Сдадут их в 2025 — начале 2026 года», — рассказал глава региона.

Создание социального жилья в крае нацелено на сотрудников градообразующих предприятий в тех населенных пунктах, где есть потребность в специалистах. Новые дома строят в Большом Камне, в Находке, Арсеньеве, планируется строительство в Лучегорске.

Ежегодно в крае сдается около тысячи арендных квартир, что позволяет обеспечить жильем работников бюджетной сферы, узких специалистов и сотрудников градообразующих предприятий. Яркий пример такого строительства — новый дом на Тополевой во Владивостоке, который уже стал заметной архитектурной достопримечательностью города.

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