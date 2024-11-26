Кожемяко: В Приморье построят 12 домов арендного жилья для бюджетников

Posted 26 ноября, 11:07
Published 26 ноября, 11:07
Modified 26 ноября, 11:09
Updated 26 ноября, 11:09
В рамках «Прямого разговора-2024» губернатор Олег Кожемяко рассказал о программе доступного арендного жилья, которую осуществляют в крае. В Приморье активно развивается программа социального для работников бюджетной сферы и специалистов градообразующих предприятий.
Новые дома появятся в Арсеньеве, Лучегорске, Дальнегорске и Чугуевке. Программа реализуется за счет краевого бюджета и направлена на решение демографических вопросов и закрепление специалистов в регионе.
Строительство ведется в районах, где были предоставлены земельные участки. Новые дома возводят с учетом необходимой инфраструктуры и удобного расположения.
«Строятся порядка 12 домов, готовятся к сдаче более 900 квартир. Сдадут их в 2025 — начале 2026 года», — рассказал глава региона.
Создание социального жилья в крае нацелено на сотрудников градообразующих предприятий в тех населенных пунктах, где есть потребность в специалистах. Новые дома строят в Большом Камне, в Находке, Арсеньеве, планируется строительство в Лучегорске.
Ежегодно в крае сдается около тысячи арендных квартир, что позволяет обеспечить жильем работников бюджетной сферы, узких специалистов и сотрудников градообразующих предприятий. Яркий пример такого строительства — новый дом на Тополевой во Владивостоке, который уже стал заметной архитектурной достопримечательностью города.