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Posted 26 ноября, 03:47

Published 26 ноября, 03:47

Modified 26 ноября, 03:49

Updated 26 ноября, 03:49

Сильный ветер и ливень спровоцировали опасный инцидент на мосту во Владивостоке

Ливень, ветер и автобус: опасный инцидент произошёл на мосту во Владивостоке — видео

26 ноября 2024, 03:47
Фото: vostokmedia.com.

Сильный ветер и ливень спровоцировали опасный инцидент на мосту во Владивостоке

Сюжет
ДВФУ
Сильнейший ветер и жуткий ливень привели к опасной ситуации с автобусом на мосту во Владивостоке. Пассажиры всю прелесть бушующей стихии прочувствовали не только "снаружи", но и внутри.

В дальневосточной столице уже разгулялась опасная непогода, которую обещали синоптики.

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Студентов ДВФУ отпустили по домам, чтобы они продолжили учебу в дистанционном формате. К слову, путь в теплые квартирки оказался весьма тернистым для некоторых из них. Например, молодой человек, который ехал на маршрутном автобусе, расположился на сиденье около входа и едва не "вылетел в открытую форточку". От давления ветра дверь болталась так, что могла в любой момент открыться полностью. Непогода активно рвалась в уютный салон транспорта. К счастью, опасность миновала, но не на шутку напугала пассажира.

Видео: fefu4ch.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткий ветер снес обшивку многоэтажки во Владивостоке.

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