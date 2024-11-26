Ливень, ветер и автобус: опасный инцидент произошёл на мосту во Владивостоке — видео

Студентов ДВФУ отпустили по домам, чтобы они продолжили учебу в дистанционном формате. К слову, путь в теплые квартирки оказался весьма тернистым для некоторых из них. Например, молодой человек, который ехал на маршрутном автобусе, расположился на сиденье около входа и едва не "вылетел в открытую форточку". От давления ветра дверь болталась так, что могла в любой момент открыться полностью. Непогода активно рвалась в уютный салон транспорта. К счастью, опасность миновала, но не на шутку напугала пассажира.