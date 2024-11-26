Лобовое стекло джипа пробило фрагментом крыши из-за непогоды во Владивостоке — видео

Posted 26 ноября, 02:38
Published 26 ноября, 02:38
Modified 26 ноября, 02:40
Updated 26 ноября, 02:40
На Алеутской во Владивостоке на капот автомобиля упали строительные материалы из-за сильного ветра.
С крыши дома на Алеутской, 10, ветром унесло стройматериалы. Сначала они падали на дорогу, не задевая проезжающие машины. Вскоре доска прилетела прямо в лобовое стекло Toyota Land Cruiser Prado. Водитель в ужасе вышел из авто. О пострадавших не сообщается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о сильном ветре, который повалил столб в самом центре Владивостока.