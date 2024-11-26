Лобовое стекло джипа пробило фрагментом крыши из-за непогоды во Владивостоке — видео

С крыши дома на Алеутской, 10, ветром унесло стройматериалы. Сначала они падали на дорогу, не задевая проезжающие машины. Вскоре доска прилетела прямо в лобовое стекло Toyota Land Cruiser Prado. Водитель в ужасе вышел из авто. О пострадавших не сообщается.