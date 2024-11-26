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Posted 26 ноября, 02:38

Published 26 ноября, 02:38

Modified 26 ноября, 02:40

Updated 26 ноября, 02:40

Лобовое стекло автомобиля повредило из-за сильного ветра во Владивостоке

Лобовое стекло джипа пробило фрагментом крыши из-за непогоды во Владивостоке — видео

26 ноября 2024, 02:38
Фото: Изображение Midjourney.

Лобовое стекло автомобиля повредило из-за сильного ветра во Владивостоке

Сюжет
Погода
Лобовое стекло Toyota Land Cruiser Prado пострадало от строительных материалов, которые сорвало с крыши дома на Алеутской во Владивостоке.

На Алеутской во Владивостоке на капот автомобиля упали строительные материалы из-за сильного ветра.

С крыши дома на Алеутской, 10, ветром унесло стройматериалы. Сначала они падали на дорогу, не задевая проезжающие машины. Вскоре доска прилетела прямо в лобовое стекло Toyota Land Cruiser Prado. Водитель в ужасе вышел из авто. О пострадавших не сообщается.

Видео: novosti_vdk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о сильном ветре, который повалил столб в самом центре Владивостока.

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