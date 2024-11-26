Люди пострадали в массовой аварии с нетрезвым водителем в Приморье — фото

Выяснилось, что водитель 25-летний «Тойоты» Приус, двигаясь из Лесозаводска в сторону Лесного, врезался в Toyota Ноах, когда водитель авто собирался свернуть на заправку и затормозил, чтобы пропустить УАЗ, ехавший навстречу. В результате удара Ноах выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗ. Обе машины съехали в кюветы.