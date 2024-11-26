Люди пострадали в массовой аварии с нетрезвым водителем в Приморье — фото

Posted 25 ноября, 23:49
Published 25 ноября, 23:49
Modified 25 ноября, 23:51
Updated 25 ноября, 23:51
В Лесозаводске полицейские расследуют ДТП с тремя автомобилями.
В дежурную часть местного отделения полиции поступило сообщение о происшествии на 8 километре дороги «Лесное — Лесозаводск — Тихменево».
На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГИБДД, спасатели МЧС и скорая помощь.
Выяснилось, что водитель 25-летний «Тойоты» Приус, двигаясь из Лесозаводска в сторону Лесного, врезался в Toyota Ноах, когда водитель авто собирался свернуть на заправку и затормозил, чтобы пропустить УАЗ, ехавший навстречу. В результате удара Ноах выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗ. Обе машины съехали в кюветы.
Четверо пострадавших, получившие различные травмы, госпитализированы.
У водителя «Тойоты Приус» полицейские заметили признаки алкогольного опьянения. Он отказался пройти проверку на состояние опьянения.
Полиция ведет проверку по факту аварии.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с четырьмя пострадавшими в Приморье.