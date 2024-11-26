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Posted 25 ноября, 23:49

Published 25 ноября, 23:49

Modified 25 ноября, 23:51

Updated 25 ноября, 23:51

Четыре человека пострадали в массовом ДТП с нетрезвым водителем в Приморье

Люди пострадали в массовой аварии с нетрезвым водителем в Приморье — фото

25 ноября 2024, 23:49
Фото: prim_police.

Четыре человека пострадали в массовом ДТП с нетрезвым водителем в Приморье

Сюжет
ГИБДД
Полицейские расследуют ДТП с участием трех машин в Приморье. В нем пострадали люди, в том числе водитель «Тойота Приус» с признаками алкогольного опьянения.

В Лесозаводске полицейские расследуют ДТП с тремя автомобилями.

В дежурную часть местного отделения полиции поступило сообщение о происшествии на 8 километре дороги «Лесное — Лесозаводск — Тихменево».

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГИБДД, спасатели МЧС и скорая помощь.

Фото: prim_police

Выяснилось, что водитель 25-летний «Тойоты» Приус, двигаясь из Лесозаводска в сторону Лесного, врезался в Toyota Ноах, когда водитель авто собирался свернуть на заправку и затормозил, чтобы пропустить УАЗ, ехавший навстречу. В результате удара Ноах выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗ. Обе машины съехали в кюветы.

Фото: prim_police

Четверо пострадавших, получившие различные травмы, госпитализированы.

У водителя «Тойоты Приус» полицейские заметили признаки алкогольного опьянения. Он отказался пройти проверку на состояние опьянения.

Полиция ведет проверку по факту аварии.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с четырьмя пострадавшими в Приморье.

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