Наполните свой новогодний чулок с Примсоцбанком!

Posted 26 ноября, 04:41
Published 26 ноября, 04:41
Modified 26 ноября, 04:43
Updated 26 ноября, 04:43
Минимальная сумма вклада «Новогодний чулок на 212 дней» — 10 000 рублей, годовая процентная ставка и ЭПС — 23,90% (24,00% для вклада «Новогодний чулок на 212 дней онлайн»).
Начисление и выплата процентов производится по окончанию срока вклада, расходные операции и приходные недоступны. При досрочном расторжении вклада выплаченные проценты пересчитываются по ставке вклада «До востребования» (0,01%). Вклад может быть пролонгирован. Открытие депозита в пользу третьего лица не допускается при открытии «Новогоднего чулка на 212 дней онлайн».