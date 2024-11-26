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Posted 26 ноября, 04:41

Published 26 ноября, 04:41

Modified 26 ноября, 04:43

Updated 26 ноября, 04:43

Успейте открыть вклад на выгодных условиях

Наполните свой новогодний чулок с Примсоцбанком!

26 ноября 2024, 04:41
Фото: freepik.com.

Успейте открыть вклад на выгодных условиях

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Примсоцбанк повысил ставки по вкладу «Новогодний чулок на 212 дней» — теперь под 24% годовых! Успейте сделать себе новогодний подарок на крайне выгодных условиях!

Минимальная сумма вклада «Новогодний чулок на 212 дней» — 10 000 рублей, годовая процентная ставка и ЭПС — 23,90% (24,00% для вклада «Новогодний чулок на 212 дней онлайн»).

Начисление и выплата процентов производится по окончанию срока вклада, расходные операции и приходные недоступны. При досрочном расторжении вклада выплаченные проценты пересчитываются по ставке вклада «До востребования» (0,01%). Вклад может быть пролонгирован. Открытие депозита в пользу третьего лица не допускается при открытии «Новогоднего чулка на 212 дней онлайн».

#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Примсоцбанк
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