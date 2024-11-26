Наполните свой новогодний чулок с Примсоцбанком!

Начисление и выплата процентов производится по окончанию срока вклада, расходные операции и приходные недоступны. При досрочном расторжении вклада выплаченные проценты пересчитываются по ставке вклада «До востребования» (0,01%). Вклад может быть пролонгирован. Открытие депозита в пользу третьего лица не допускается при открытии «Новогоднего чулка на 212 дней онлайн».