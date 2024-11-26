Новые троллейбусы выйдут на линии во Владивостоке в 2025 году

Новые троллейбусы, как и положено, будут отвечать всем стандартам современного электротранспорта. В частности, речь идёт о том, что автономно — без использования контактной сети — они смогут проходить не менее 40 километров. Кроме того, это будут низкопольные, оборудованные системами ГЛОНАСС, теплые зимой и прохладные в жару троллейбусы. Каждый оснащён аппарелью для детских и инвалидных колясок, а также системой видеонаблюдения.