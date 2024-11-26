Новые троллейбусы выйдут на линии во Владивостоке в 2025 году

Posted 26 ноября, 06:07
Published 26 ноября, 06:07
Modified 26 ноября, 06:09
Updated 26 ноября, 06:09
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: состоялся аукцион по закупке новой партии троллейбусов для окончательного обновления парка электротранспорта в краевом центре. По итогам аукциона ООО «Торговый дом „Транс-Альфа“ поставит в мае 2025 года во Владивостоке четыре новеньких современных троллейбуса. Когда „рогатые“ приедут во Владивосток, городской парк электрического транспорта будет состоять из 20 современных троллейбусов.
— Приобретение дополнительных четырех троллейбусов стало возможным за счет экономии от предыдущих торгов, источник финансирования — средства специального казначейского кредита, — пояснили в управлении транспорта администрации Владивостока.
Методичное обновление электротранспорта, работающего в столице ДФО, — часть мастер-плана развития Владивостока до 2030 года, который, напомним, был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным.
Глава города Константин Шестаков неоднократно подчеркивал, что закупки новых автобусов, трамваев, троллейбусов для Владивостока — важнейшая задача. В текущем году для города были приобретены и вышли на маршруты 20 новых автобусов отечественного производства марок ЛиАЗ и ПАЗ.
Новые троллейбусы, как и положено, будут отвечать всем стандартам современного электротранспорта. В частности, речь идёт о том, что автономно — без использования контактной сети — они смогут проходить не менее 40 километров. Кроме того, это будут низкопольные, оборудованные системами ГЛОНАСС, теплые зимой и прохладные в жару троллейбусы. Каждый оснащён аппарелью для детских и инвалидных колясок, а также системой видеонаблюдения.
Дюжина таких машин уже поступила во Владивосток и недавно в тестовом режиме три новых троллейбуса вышли на маршрут № 11 «Клиническая больница — Автовокзал — Клиническая больница», ещё два — на маршрут № 5 «Завод „Варяг“ — Автовокзал — Завод „Варяг“.
Ещё четыре «рогатика» прибудут в столицу ДФО до конца текущего года.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о новых троллейбусах, вышедших на маршруты в городе.