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Posted 26 ноября, 06:07

Published 26 ноября, 06:07

Modified 26 ноября, 06:09

Updated 26 ноября, 06:09

В 2025 году троллейбусный парк Владивостока пополнится новыми машинами

Новые троллейбусы выйдут на линии во Владивостоке в 2025 году

26 ноября 2024, 06:07
Фото: shestakovblog.

В 2025 году троллейбусный парк Владивостока пополнится новыми машинами

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Наш Город
В мае 2025 года парк электротранспорта Владивостока пополнится сразу четырьмя новенькими троллейбусами. Они будут закуплены по заказу администрации города.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: состоялся аукцион по закупке новой партии троллейбусов для окончательного обновления парка электротранспорта в краевом центре. По итогам аукциона ООО «Торговый дом „Транс-Альфа“ поставит в мае 2025 года во Владивостоке четыре новеньких современных троллейбуса. Когда „рогатые“ приедут во Владивосток, городской парк электрического транспорта будет состоять из 20 современных троллейбусов.

— Приобретение дополнительных четырех троллейбусов стало возможным за счет экономии от предыдущих торгов, источник финансирования — средства специального казначейского кредита, — пояснили в управлении транспорта администрации Владивостока.

Методичное обновление электротранспорта, работающего в столице ДФО, — часть мастер-плана развития Владивостока до 2030 года, который, напомним, был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава города Константин Шестаков неоднократно подчеркивал, что закупки новых автобусов, трамваев, троллейбусов для Владивостока — важнейшая задача. В текущем году для города были приобретены и вышли на маршруты 20 новых автобусов отечественного производства марок ЛиАЗ и ПАЗ.

Новые троллейбусы, как и положено, будут отвечать всем стандартам современного электротранспорта. В частности, речь идёт о том, что автономно — без использования контактной сети — они смогут проходить не менее 40 километров. Кроме того, это будут низкопольные, оборудованные системами ГЛОНАСС, теплые зимой и прохладные в жару троллейбусы. Каждый оснащён аппарелью для детских и инвалидных колясок, а также системой видеонаблюдения.

Дюжина таких машин уже поступила во Владивосток и недавно в тестовом режиме три новых троллейбуса вышли на маршрут № 11 «Клиническая больница — Автовокзал — Клиническая больница», ещё два — на маршрут № 5 «Завод „Варяг“ — Автовокзал — Завод „Варяг“.

Ещё четыре «рогатика» прибудут в столицу ДФО до конца текущего года.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о новых троллейбусах, вышедших на маршруты в городе.

Есть даже разноцветная подсветка: инновационный троллейбус курсирует по Владивостоку
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#Новости#Владивосток#Транспорт#Приморский край#Наш Город
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