О программе поддержки врачей и медсестёр в Приморье рассказал Кожемяко

В последние годы здравоохранение в Приморском крае столкнулось с рядом вызовов, связанных с распределением медицинских кадров и условиями их работы. Особенно остро проблема проявляется среди молодёжи, которая выбирает работу в тех регионах, где созданы лучшие условия для жизни и досуга.