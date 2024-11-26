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Posted 26 ноября, 11:30

Published 26 ноября, 11:30

Modified 26 ноября, 11:30

Updated 26 ноября, 11:30

О программе поддержки врачей и медсестёр в Приморье рассказал Кожемяко

О программе поддержки врачей и медсестёр в Приморье рассказал Кожемяко

26 ноября 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Медицина
В ходе «Прямого разговора» (12+) в Приморском крае активно реализуется комплекс мер, направленных на улучшение условий работы медицинского персонала и привлечение молодёжи в медицину.

В последние годы здравоохранение в Приморском крае столкнулось с рядом вызовов, связанных с распределением медицинских кадров и условиями их работы. Особенно остро проблема проявляется среди молодёжи, которая выбирает работу в тех регионах, где созданы лучшие условия для жизни и досуга.

Для решения этих вопросов власти внедряют ряд инициатив. Одной из ключевых программ стало внедрение целевых наборов в вузы:

«Мы активно работаем над тем, чтобы подготовленные врачи возвращались работать в те регионы, откуда они отправлялись на учёбу», — подчеркнул Кожемяко.

Параллельно с этим реализуется программа «Земский доктор», в рамках которой молодым специалистам выделяются финансовые средства, а также обсуждаются повышение заработных плат и улучшение жилищных условий. Эти меры помогут привлечь специалистов в северные районы, где медицинская помощь особенно востребована.

Кроме того, в медицинских колледжах открываются дополнительные группы для подготовки среднего медицинского звена. Медсёстры будут обеспечивать неотложную помощь и наблюдение за диспансерными больными, что позволит уменьшить нагрузку на врачей и узких специалистов.

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#Новости#Общество#Здравоохранение#Медицина#Молодежь#Высшее образование#Земский доктор#Приморский край#Приморье#Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
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