О программе поддержки врачей и медсестёр в Приморье рассказал Кожемяко

Posted 26 ноября, 11:30
Published 26 ноября, 11:30
Modified 26 ноября, 11:30
Updated 26 ноября, 11:30
В последние годы здравоохранение в Приморском крае столкнулось с рядом вызовов, связанных с распределением медицинских кадров и условиями их работы. Особенно остро проблема проявляется среди молодёжи, которая выбирает работу в тех регионах, где созданы лучшие условия для жизни и досуга.
Для решения этих вопросов власти внедряют ряд инициатив. Одной из ключевых программ стало внедрение целевых наборов в вузы:
«Мы активно работаем над тем, чтобы подготовленные врачи возвращались работать в те регионы, откуда они отправлялись на учёбу», — подчеркнул Кожемяко.
Параллельно с этим реализуется программа «Земский доктор», в рамках которой молодым специалистам выделяются финансовые средства, а также обсуждаются повышение заработных плат и улучшение жилищных условий. Эти меры помогут привлечь специалистов в северные районы, где медицинская помощь особенно востребована.
Кроме того, в медицинских колледжах открываются дополнительные группы для подготовки среднего медицинского звена. Медсёстры будут обеспечивать неотложную помощь и наблюдение за диспансерными больными, что позволит уменьшить нагрузку на врачей и узких специалистов.