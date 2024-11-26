Огромный кусок металлической крыши повис в проходе из-за непогоды во Владивостоке

Posted 26 ноября, 07:33
Published 26 ноября, 07:33
Modified 26 ноября, 07:35
Updated 26 ноября, 07:35
На Чуркине во Владивостоке сильный ветер сорвал крышу здания в районе «Детского парка».
Огромный кусок металлической кровли оторвало ветром. Он висит на краю, очевидцы переживают, что конструкция может упасть на автомобиль или человека.
Видео с места появилось в сети. Кадры действительно пугают.
Фрагменты металлических крыш срывает по всему городу. Из-за сильного ветра улетели части кровли жилого дома на Эгершельде. В районе Шепеткова ветер повредил крышу шиномонтажной мастерской.