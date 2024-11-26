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Posted 26 ноября, 07:33

Published 26 ноября, 07:33

Modified 26 ноября, 07:35

Updated 26 ноября, 07:35

Огромный кусок металлической крыши повис в проходе из-за непогоды во Владивостоке

Огромный кусок металлической крыши повис в проходе из-за непогоды во Владивостоке

26 ноября 2024, 07:33
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Сильный ветер на Чуркине во Владивостоке стал причиной того, что крышу здания на остановке «Детский парк» оторвало. Теперь металлическая конструкция представляет опасность для проезжающих автомобилей и пешеходов.

На Чуркине во Владивостоке сильный ветер сорвал крышу здания в районе «Детского парка».

Огромный кусок металлической кровли оторвало ветром. Он висит на краю, очевидцы переживают, что конструкция может упасть на автомобиль или человека.

Видео с места появилось в сети. Кадры действительно пугают.

Видео: svodka25.

Фрагменты металлических крыш срывает по всему городу. Из-за сильного ветра улетели части кровли жилого дома на Эгершельде. В районе Шепеткова ветер повредил крышу шиномонтажной мастерской.

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Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие районы Приморья сильнее всего пострадали из-за непогоды.

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