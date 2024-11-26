Олег Кожемяко объявил о готовящейся «автобусной реформе» в Приморье

И подчеркнул, что работа в этом направлении начнется в 2025 году, планируется, что в 2026-м работа общественного транспорта, в том числе на междугородном сообщении наладится. Это касается, в том числе и проблемы, когда водитель отказывается совершать концевой маршрут, если в салоне только один пассажир. Глава региона заверил, что это тоже будет изменено.