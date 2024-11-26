Олег Кожемяко обратил внимание дорожников на разбитую дорогу в Михайловском районе

Posted 26 ноября, 11:16
Published 26 ноября, 11:16
Modified 26 ноября, 11:24
Updated 26 ноября, 11:24
Губернатор Олег Кожемяко отметил, что проблема с дорогами в Михайловке актуальна из-за работы тяжелой строительной техники.
«Неоднократно по этой михайловской дороге неоднократно работали. К сожалению, там то строительство крупных свинокомплексов идет, то еще что-то. Техника разбивает дорожное полотно», — отметил глава региона.
Он позвонил директору михайловского филиала Примавтодора, чтобы выяснить на какой стадии ямочный ремонт и когда планируется ремонт проблемной дороги.
«Мы работаем совместно с министерством транспорта. Планируется в следующем году этот участок включать в ремонт, чтобы довести его до нормативных параметров. А в текущем году продолжается ямочный ремонт для поддержания безопасного движения. В принципе, вопрос понятен, на поверхности, будем работать. Сейчас делаем», — ответили губернатору в Примавтодоре.
Напомним, на «Прямой разговор с Олегом Кожемяко» стал уже традиционным форматом главы региона для общения с жителями Приморья. В этот раз поступило более 2,5 тысяч вопросов от приморцев, которые касаются всех сфер жизни региона.