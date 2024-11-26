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Posted 26 ноября, 11:16

Published 26 ноября, 11:16

Modified 26 ноября, 11:24

Updated 26 ноября, 11:24

Ремонт дороги в Михайловском районе запланирован на следующий год

Олег Кожемяко обратил внимание дорожников на разбитую дорогу в Михайловском районе

26 ноября 2024, 11:16
Фото: vostokmedia.com.

Ремонт дороги в Михайловском районе запланирован на следующий год

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Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
В ходе прямого эфира глава региона отвечал на вопросы жителей Приморья. Один из них касался разбитой дороги в Михайловском районе. В ходе эфира глава региона Олег Кожемяко связался с руководителем филиала Примавтодора, и обратил внимание на проблему михайловцев.

Губернатор Олег Кожемяко отметил, что проблема с дорогами в Михайловке актуальна из-за работы тяжелой строительной техники.

«Неоднократно по этой михайловской дороге неоднократно работали. К сожалению, там то строительство крупных свинокомплексов идет, то еще что-то. Техника разбивает дорожное полотно», — отметил глава региона.

Он позвонил директору михайловского филиала Примавтодора, чтобы выяснить на какой стадии ямочный ремонт и когда планируется ремонт проблемной дороги.

«Мы работаем совместно с министерством транспорта. Планируется в следующем году этот участок включать в ремонт, чтобы довести его до нормативных параметров. А в текущем году продолжается ямочный ремонт для поддержания безопасного движения. В принципе, вопрос понятен, на поверхности, будем работать. Сейчас делаем», — ответили губернатору в Примавтодоре.

Напомним, на «Прямой разговор с Олегом Кожемяко» стал уже традиционным форматом главы региона для общения с жителями Приморья. В этот раз поступило более 2,5 тысяч вопросов от приморцев, которые касаются всех сфер жизни региона.

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