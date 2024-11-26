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Posted 26 ноября, 10:31

Published 26 ноября, 10:31

Modified 26 ноября, 12:23

Updated 26 ноября, 12:23

Олег Кожемяко поделился впечатлениями о недавнем визите в Узбекистан

Олег Кожемяко поделился впечатлениями о недавнем визите в Узбекистан

26 ноября 2024, 10:31
Фото: kozhemiakoofficial..
Сюжет
Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
Глава Приморского края впервые посетил Узбекистан после распада СССР в 1988 году. Во время визита были достигнуты договоренности о развитии туристических, экономических и культурных связей между регионами.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко впервые посетил Узбекистан с момента распада Советского Союза. Он отметил гостеприимность этой страны и желание продолжать культурные обмены.

«Это гостеприимная страна, где радушно относятся к гостям,» — подчеркнул Кожемяко.

Он рассказал, что Приморье планирует развивать образовательные и культурные инициативы, чтобы поддерживать знание русского языка в Узбекистане. Одной из идей стало распространение русских сказок и книг об Арсеньеве в местных школах.

В дополнение к культурным связям, обсуждались и экономические проекты. Приморский край и Узбекистан планируют расширить сотрудничество в сельском хозяйстве, в частности в производстве бройлерного яйца. Также затронута тема туристических обменов, которые могут быть интересны обеим сторонам.

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#Новости#Русский язык#Олег Кожемяко#Узбекистан#Приморский край#Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024#Дружба народов
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