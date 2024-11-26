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Posted 26 ноября, 09:42

Published 26 ноября, 09:42

Modified 26 ноября, 11:53

Updated 26 ноября, 11:53

Олег Кожемяко поручил главам городов оперативно решать проблемы с отоплением

Олег Кожемяко поручил главам городов оперативно решать проблемы с отоплением

26 ноября 2024, 09:42
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
Во время «Прямого разговора» (6+) с жителями Приморского края глава региона Олег Кожемяко коснулся проблем с отоплением, которые возникают в разных городах и посёлках.

В частности, отвечая на вопрос жителей посёлка Врангель и Находки о проблемах с отоплением в жилом секторе и одном из детских садов, Олег Николаевич напрямую обратился к главе Находки Тимуру Магинскому, который пояснил, что отопление в детском саду отсутствовало частично и в ближайшее время будет восстановлено.

— Мы выровняли там гидравлику, подключили, ситуация под контролем, — сказал глава Находки. — Что касается жителей улицы Первостроителей во Врангеле, то там в домах частично поменяли радиаторы.

Также в эфире прозвучал вопрос о масштабной замене труб, который ведётся во Владивостоке уже второе лето подряд. Жители улицы Марины Расковой пожаловались на отсутствие горячей воды. Более масштабно вопрос о замене труб во Владивостоке озвучил предприниматель Александр Гроссман.

— Во Владивостоке более 10 лет не менялись трубы, это наша беда и это проблема, которая копилась годами, — сказал Олег Кожемяко. — В 2021 году всего 200 миллионов было выделено на замену систем отопления. Конечно, это были какие-то точечные латания, а требовалось гораздо больше.

Сейчас ситуация иная: городу выделяется по миллиарду ежегодно на эти работы по замене теплосетей. И практически в три раза увеличились объемы работ.

Кроме того, во Владивостоке строится много нового жилья, отметил губернатор. Повышаются нагрузки на магистральные сети, случаются аварии.

— Но мы намерены проводить плановые замены, работать по самым острым, так сказать, участкам, и это дает возможность уже в зимний период избегать большого количества аварий, поэтому эта работа сейчас более-менее отлажена. Город набрал определенный темп работ. Посмотрим, как будет проходить зима. У нас есть уже план работы на следующий год: составление проектно-сметной документации, определение порядка проведения ремонта, планов-графиков, подбор конкурсных документов на проведение аукционов, на замену участков теплотрасс. Мы уже начнем сразу после нового года с тем, чтобы с окончанием отопительного сезона провести опрессовку участков теплотрасс и далее приступить к плановому ремонту. То, что касается отключения от горячей воды, конечно, её нужно минимизировать и делать участками, но это в любом случае в период лета это будет происходить, — сказал Олег Кожемяко, отметив, что необходимо стараться сделать так, чтобы отключения были короткими.

Также Олег Кожемяко позвонил главе Владивостока Константину Шестакову и попросил пояснить ситуацию на улице Марины Расковой.

— У этого дома, — отметил глава города, — были бесхозные сети. Мы взяли на себя обязательства и сейчас приводим их в порядок. Уверен, что к концу этой недели мы продадим горячую воду по этому адресу.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что рассказал губернатор о ситуации с вывозом мусора в крае.

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#Новости#Общество#Владивосток#Олег Кожемяко#Приморский край#Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
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