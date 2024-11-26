Олег Кожемяко: проблема с перевозками на остров Путятина будет решена на неделе

— Да, у них, цена выше, но у них и двухсменные экипажи, поэтому это обоснованная стоимость, — отметил губернатор Приморья. — И в бюджете есть деньги. Поэтому решение за ним. Если он такое решение не примет, тогда мы будем вынуждены уже принимать какие-то решения, связанные с административными мерами воздействия на главу.