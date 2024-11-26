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Posted 26 ноября, 10:06

Published 26 ноября, 10:06

Modified 26 ноября, 10:08

Updated 26 ноября, 10:08

Олег Кожемяко: проблема с перевозками на остров Путятина будет решена на неделе

Олег Кожемяко: проблема с перевозками на остров Путятина будет решена на неделе

26 ноября 2024, 10:06
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
Глава Приморского края Олег Кожемяко в ходе «Прямого разговора» (6+) ответил на вопрос жителей острова Путятина о том, как будут осуществляться перевозки в связи с тем, что основной паром уходит на плановый ремонт в док.
— Я понимаю озабоченность жителей острова, — сказал Олег Кожемяко. — Ведь если судно становится на освидетельствование и ремонт, то это не менее полутора месяцев. Выполнять работу будет завод в Ливадии, там делают качественно, но, скажем откровенно, не торопясь. Тем не менее люди не должны страдать. Замена парома на судно на воздушной подушке, которое может вместить 8-10 человек — это не решение вопроса. Если человеку нужно перевезти негабаритный груз, ту коляску — в салон судна на воздушной подушке это почти нереально.

Олег Кожемяко отметил: он поставил задачу перед главой ЗАТО Фокино Александром Барановым — в течение недели решить вопрос, обратиться к другим СП, которые владеют судами большей вместимости, чтобы они взяли на себя перевозку.

— Да, у них, цена выше, но у них и двухсменные экипажи, поэтому это обоснованная стоимость, — отметил губернатор Приморья. — И в бюджете есть деньги. Поэтому решение за ним. Если он такое решение не примет, тогда мы будем вынуждены уже принимать какие-то решения, связанные с административными мерами воздействия на главу.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что сказал глава региона о проблемах с отоплением.

Олег Кожемяко поручил главам городов оперативно решать проблемы с отоплением
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#Новости#Общество#Владивосток#Олег Кожемяко#Приморский край#Остров Путятина#Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
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