Опасные грузовики из Китая на российском рынке

Кроме того, недостаточная управляемость китайских грузовиков может повлечь за собой дополнительную опасность: выявлены нарушения в соответствии с нормативными требованиями по системе управления при неработающем усилителе руля и при выполнении поворота с радиусом 20 м на скорости 10 км/ч. Также зафиксированы нарушения в части усилия на рулевом колесе. Выявлены несоответствия правилу подтверждения официального типа № 24-03, касающемуся работы систем впуска и выпуска: вопросы у специалистов вызвали показатели противодавления в этих системах.