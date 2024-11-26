Опасные грузовики из Китая на российском рынке

Posted 26 ноября, 04:44
Published 26 ноября, 04:44
Modified 26 ноября, 04:44
Updated 26 ноября, 04:44
Агентство «Ридус» сообщает, что поступление на российский рынок разнообразных марок китайской грузовой техники и их последующее использование вызывает опасения на различных уровнях — от компаний, эксплуатирующих грузовики из Китая, до таможенников и государственных чиновников.
В 2023 году в НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» был проведен ряд тестов коммерческих грузовых автомобилей категории N3 китайского производства в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза 018/2011. Результаты испытаний показали, что существует множество несоответствий по различным категориям. Особенно серьезные проблемы связаны с соблюдением правил Европейской экономической комиссии ООН № R13 и R79, которые относятся к тормозной системе и рулевому управлению. В ходе тестирования была выявлена недостаточная эффективность торможения передней оси. Автомобиль имел тормозной путь в 47 метров вместо установленных 34 метров.
Кроме того, недостаточная управляемость китайских грузовиков может повлечь за собой дополнительную опасность: выявлены нарушения в соответствии с нормативными требованиями по системе управления при неработающем усилителе руля и при выполнении поворота с радиусом 20 м на скорости 10 км/ч. Также зафиксированы нарушения в части усилия на рулевом колесе. Выявлены несоответствия правилу подтверждения официального типа № 24-03, касающемуся работы систем впуска и выпуска: вопросы у специалистов вызвали показатели противодавления в этих системах.
В результате проведенных испытаний были обнаружены нарушения в области пассивной безопасности, касающиеся следующих правил: задней защиты (R58), боковой защиты (R73) и внешних выступов (R61). Основные претензии заключаются в том, что геометрические размеры задней противоподкатной и боковой защиты не соответствуют нормативным требованиям, что может повлечь за собой риски в случае аварии. Также были выявлены внешние выступающие части в конструкции, которые могут представлять опасность для других участников дорожного движения.
Из анализа обнаруженных нарушений следует, что ранее сертифицированный тип транспортного средства (шасси) не соответствует фактической технике, ввозимой различными способами и эксплуатируемой на территории РФ. По факту в страну поступает техника, не отвечающая требованиям ЕЭК ООН.
Для решения данной проблемы разработан проект изменений к ПП РФ № 1212 «О некоторых вопросах, связанных с введением в Российской Федерации электронного паспорта транспортного средства и электронного паспорта шасси транспортного средства», который предусматривает внедрение процедуры идентификации ввозимой иностранной техники. Проект прошел публичные обсуждения и с 2023 года находится на этапе согласования.