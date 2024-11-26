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Posted 26 ноября, 01:32

Published 26 ноября, 01:32

Modified 26 ноября, 01:34

Updated 26 ноября, 01:34

Прием заявок в рамках акции «Ёлка желаний» начался в Хабаровском крае

Прием заявок в рамках акции «Ёлка желаний» начался в Хабаровском крае

26 ноября 2024, 01:32
Фото: Правительство Хабаровского края.
В Хабаровском крае стартовала Всероссийская акция «Ёлка желаний». Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут загадать свое заветное новогоднее желание, которое воплотят в жизнь взрослые, желающие совершить добрый поступок.

Акция проводится в преддверии новогодних праздников Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых» при поддержке направления «Росмолодёжь.Добро» Федерального агентства по делам молодежи в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

— Хабаровский край ежегодно присоединяется к акции. С 2018 года новогодние ели с желаниями участников устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях и в партнерских организациях. В регионе в исполнении желаний детей, помимо губернатора, традиционно примут участие его заместители, министры, главы районных администраций, представители бизнеса. Заявки принимаются до 20 декабря на официальном сайте акции, — рассказали в комитете по делам молодёжи.

В ведомстве уточнили, что загадать новогоднее желание могут ребята из семей участников специальной военной операции, из малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, сироты, дети из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в этом году участниками акции смогут стать ребята Белгородской, Курской и Брянской областей, пострадавших или вынужденно покинувших место жительства в связи с обстрелами.

— Можно загадывать поездки и путешествия, встречи с известным человеком, книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и экипировку, развивающие игрушки, одежду, — рассказали в комитете.

Кроме того, в Год семьи «Движение Первых» совместно с благотворительным фондом «Выручаем» запускает дополнительный формат участия в акции для поддержки детей из семей с доходом ниже прожиточного минимума. В участники акции «Праздник на стол» получают продуктовый сертификат для подготовки праздничного стола.

Регистрация для желающих принять участие в акции доступна на официальном сайте елкажеланий.рф.

#Хабаровский край
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