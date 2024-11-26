Приморье принимает меры, чтобы уходила проблема затопления территорий — Олег Кожемяко

Posted 26 ноября, 10:50
Published 26 ноября, 10:50
Modified 26 ноября, 11:24
Updated 26 ноября, 11:24
Губернатор Приморья Олег Кожемяко, отвечая на вопрос жителей Шкотовского района о перспективах расчистки русел рек, чтобы минимизировать последствия дождей и предотвратить затопления. Глава региона отметил, что вопрос по муниципалитету будет решен. Продолжаются работы в Арсеньеве, Дальнереченске, Октябрьском районе, Лесозаводске.
«В этом году мы создали агентство по гидротехническим сооружениям, оснастили районы специальной техникой, которая уже проделала большую работу в Дальнереченске, Лесозаводске, октябрьском районе. В 2025 году мы продолжим оснащать техническими средствами, в бюджете на эти цели запланировано около 235 миллионов рублей, планируется приобрести 15 единиц техники», — отметил глава региона.
Работа будет проводиться на крупных реках, уже в декабре будет составлен план на 2025 год по расчистке русел рек, и часть работ начнется уже в зимний период, чтобы минимизировать подтопления.
«Будем работать с тем, чтобы с каждым годом проблема затоплений в муниципалитетах уходила», — заявил Олег Кожемяко.
Напомним, на «Прямой разговор с Олегом Кожемяко» стал уже традиционным форматом главы региона для общения с жителями Приморья. В этот раз поступило более 2,5 тысяч вопросов от приморцев, которые касаются всех сфер жизни региона.