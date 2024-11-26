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Posted 26 ноября, 10:50

Published 26 ноября, 10:50

Modified 26 ноября, 11:24

Updated 26 ноября, 11:24

Расчистка русел рек помогает предотвратить наводнения в Приморье

Приморье принимает меры, чтобы уходила проблема затопления территорий — Олег Кожемяко

26 ноября 2024, 10:50
Фото: vostokmedia.com.

Расчистка русел рек помогает предотвратить наводнения в Приморье

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Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
Проблема затоплений в Приморье вечная из-за специфического рельефа, поэтому регион принимает беспрецедентные меры по предотвращению и ликвидации последствий ЧС. Об этом в ходе «Прямого разговора» рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, отвечая на вопрос жителей Шкотовского района о перспективах расчистки русел рек, чтобы минимизировать последствия дождей и предотвратить затопления. Глава региона отметил, что вопрос по муниципалитету будет решен. Продолжаются работы в Арсеньеве, Дальнереченске, Октябрьском районе, Лесозаводске.

«В этом году мы создали агентство по гидротехническим сооружениям, оснастили районы специальной техникой, которая уже проделала большую работу в Дальнереченске, Лесозаводске, октябрьском районе. В 2025 году мы продолжим оснащать техническими средствами, в бюджете на эти цели запланировано около 235 миллионов рублей, планируется приобрести 15 единиц техники», — отметил глава региона.

Работа будет проводиться на крупных реках, уже в декабре будет составлен план на 2025 год по расчистке русел рек, и часть работ начнется уже в зимний период, чтобы минимизировать подтопления.

«Будем работать с тем, чтобы с каждым годом проблема затоплений в муниципалитетах уходила», — заявил Олег Кожемяко.

Напомним, на «Прямой разговор с Олегом Кожемяко» стал уже традиционным форматом главы региона для общения с жителями Приморья. В этот раз поступило более 2,5 тысяч вопросов от приморцев, которые касаются всех сфер жизни региона.

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