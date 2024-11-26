Присяжные признали виновным владивостокца в убийстве и расчленении зятя

Posted 26 ноября, 04:34
Published 26 ноября, 04:34
Modified 19 декабря, 04:37
Updated 19 декабря, 04:37
По результатам изучения доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Ленинского района г. Владивостока, коллегия присяжных признала мужчину, 1961 г. р., виновным в том, что в июне 2021 года в жилом доме на ул. Маньчжурской во Владивостоке, в результате конфликта с зятем он выстрелил в голову последнего, а затем расчленил и избавился от тела.
Убитого обнаружили спустя 5 месяцев в колодце неподалеку от места преступления.
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, на основании вердикта председательствующий судья постановит обвинительный приговор с назначением наказания и итоговой квалификацией действий подсудимого.
Кроме того, сын фигуранта за взятку в размере около 100 тыс рублей пытался решить вопрос об освобождении отца от уголовной ответственности, однако сам оказался на скамье подсудимых.
По материалам прокуратуры района