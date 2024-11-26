Присяжные признали виновным владивостокца в убийстве и расчленении зятя

По результатам изучения доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Ленинского района г. Владивостока, коллегия присяжных признала мужчину, 1961 г. р., виновным в том, что в июне 2021 года в жилом доме на ул. Маньчжурской во Владивостоке, в результате конфликта с зятем он выстрелил в голову последнего, а затем расчленил и избавился от тела.