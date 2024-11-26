«Проблемы с мусором решат в Приморье до 2025 года» — Олег Кожемяко

Особенно это касается Хасанского округа. Глава региона рассказал, что на курорты округа ежегодно приезжают сотни тысяч туристов. В качестве примера губернатор привел ситуацию в селе Андреевка, где при населении в 2,5 тысячи человек отдыхает около 400 000 туристов ежегодно, что создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру. Особое внимание уделят вывозу отходов в Посьете и Краскино.