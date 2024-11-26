Рабочий день — все: отпустить сотрудников по домам рекомендуют во Владивостоке

Глава Владивостока Константин Шестаков советует руководителям отпустить сотрудников по домам после 14:00.



Приблизительно в 15:00 в городе ожидается усиление ветра до 30 м/с. Дождь также может усилиться.



По словам мэра, такое решение принято для того, чтобы дать горожанам быстрее добраться домой. Это также должно помочь избежать затруднений на дорогах.



Также 26 ноября прогнозируется дождь в течение дня, а утром 27 ноября возможны смешанные осадки в виде дождя со снегом.



Все коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности, функционирует оперативный штаб, увеличено количество аварийных бригад.