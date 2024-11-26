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Posted 26 ноября, 04:02

Published 26 ноября, 04:02

Modified 26 ноября, 04:04

Updated 26 ноября, 04:04

Рабочий день сократили из-за непогоды во Владивостоке

Рабочий день — все: отпустить сотрудников по домам рекомендуют во Владивостоке

26 ноября 2024, 04:02
Фото: vostokmedia.com.

Рабочий день сократили из-за непогоды во Владивостоке

Сюжет
Погода
Глава города Константин Шестаков принял решение сократить официальный рабочий день из-за непогоды. Во Владивостоке ожидается усиление ветра.

Глава Владивостока Константин Шестаков советует руководителям отпустить сотрудников по домам после 14:00.

Приблизительно в 15:00 в городе ожидается усиление ветра до 30 м/с. Дождь также может усилиться.

По словам мэра, такое решение принято для того, чтобы дать горожанам быстрее добраться домой. Это также должно помочь избежать затруднений на дорогах.

Также 26 ноября прогнозируется дождь в течение дня, а утром 27 ноября возможны смешанные осадки в виде дождя со снегом.

Все коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности, функционирует оперативный штаб, увеличено количество аварийных бригад.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной непогоде во Владивостоке.

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