«Работы начнутся во второй половине декабря»: Олег Кожемяко о судьбе Минного городка

Posted 26 ноября, 10:51
Published 26 ноября, 10:51
Modified 26 ноября, 10:53
Updated 26 ноября, 10:53
В рамках «Прямого разговора-2024» губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал о том, какие работы по реконструкции парка Минного городка планируются во Владивостоке. Начать работы планировали в 2024 году.
Глава региона подчеркнул, что обустройство парка — важный вопрос для жителей и гостей города. Концепция развития парка была разработана с учетом мнения местных жителей и предусматривает создание современного многофункционального пространства.
До начала масштабной реконструкции на территории парка уже были проведены подготовительные работы. В Минном городке уже сделали водоотводные канавы, построили лестницу со стороны Баляева, несколько облагородили территорию. При этом масштабный объем работ только предстоит.
«Территория требует глобальных решений, связанных с тем, чтобы парк отвечал всем необходимым функциям, потребностям жителей и функциям парка», — отметил Олег Николаевич.
Проект реконструкции парка уже обсудили с жителями, сообщил глава региона. В первую очередь, в рамках первого этапа, который завершат в 2025 году, планируется создать прогулочный парк и парк развлечений. В дальнейшем в парке появятся фудкорт и прогулочные площадки.
Губернатор отметил, что особое внимание будет уделено спортивной инфраструктуре — планируется обустройство лыжной трассы, учитывая популярность зимних видов спорта среди горожан.
По словам губернатора Приморья, средства уже выделили, в том числе и из федерального бюджета. Также краевые власти сотрудничают с Минвостокразвития.
Финальное утверждение проекта состоится 6 декабря на заседании Законодательного собрания, после чего документация будет передана в мэрию для начала строительных работ.