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Posted 26 ноября, 10:51

Published 26 ноября, 10:51

Modified 26 ноября, 10:53

Updated 26 ноября, 10:53

Глава Приморья Олег Кожемяко рассказал о планах по реконструкции Минного городка

«Работы начнутся во второй половине декабря»: Олег Кожемяко о судьбе Минного городка

26 ноября 2024, 10:51
Фото: vostokmedia.com.

Глава Приморья Олег Кожемяко рассказал о планах по реконструкции Минного городка

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Строительство
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил о начале масштабной реконструкции парка Минный городок во Владивостоке во второй половине декабря 2024 года. Проект реализует федеральная строительная компания ФСК, все необходимые средства уже зарезервированы.

В рамках «Прямого разговора-2024» губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал о том, какие работы по реконструкции парка Минного городка планируются во Владивостоке. Начать работы планировали в 2024 году.

Глава региона подчеркнул, что обустройство парка — важный вопрос для жителей и гостей города. Концепция развития парка была разработана с учетом мнения местных жителей и предусматривает создание современного многофункционального пространства.

До начала масштабной реконструкции на территории парка уже были проведены подготовительные работы. В Минном городке уже сделали водоотводные канавы, построили лестницу со стороны Баляева, несколько облагородили территорию. При этом масштабный объем работ только предстоит.

«Территория требует глобальных решений, связанных с тем, чтобы парк отвечал всем необходимым функциям, потребностям жителей и функциям парка», — отметил Олег Николаевич.

Проект реконструкции парка уже обсудили с жителями, сообщил глава региона. В первую очередь, в рамках первого этапа, который завершат в 2025 году, планируется создать прогулочный парк и парк развлечений. В дальнейшем в парке появятся фудкорт и прогулочные площадки.

Губернатор отметил, что особое внимание будет уделено спортивной инфраструктуре — планируется обустройство лыжной трассы, учитывая популярность зимних видов спорта среди горожан.

По словам губернатора Приморья, средства уже выделили, в том числе и из федерального бюджета. Также краевые власти сотрудничают с Минвостокразвития.

Финальное утверждение проекта состоится 6 декабря на заседании Законодательного собрания, после чего документация будет передана в мэрию для начала строительных работ.

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