Регион возможностей: важнейшие вопросы развития обсудили на форуме в Приморье

Posted 26 ноября, 07:24
Published 26 ноября, 07:24
Modified 13 декабря, 04:08
Updated 13 декабря, 04:08
Более тысячи участников, 60 спикеров, среди которых представители из Китая, Индии, Вьетнама и Беларуси — Второй инвестиционно-промышленный форум Приморского края стал важной площадкой для обсуждения инвестиционной привлекательности и потенциальных возможностей Приморского края.
Ключевым мероприятием форума стало пленарное заседание, в котором принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко. Приветствуя участников форума, он отметил, что правительство региона ставит во главу угла работу, направленную на создание благоприятного инвестиционного климата.
«Приморье удивительный край по своим возможностям, по тому потенциалу, который заложен в развитии промышленности, логистики, сельского хозяйства, туризма, в котором есть богатый культурный, научный потенциал. Это привлекает жителей Российской Федерации и, конечно, иностранных инвесторов. У нас действуют четыре территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, которые в течение первых пяти лет практически не платят тех налогов, которые платят обычные резиденты. У нас достаточно недорогая электроэнергия и подключение к газу, что является одним из важнейших инструментов для развития любого производства», — сказал Олег Кожемяко.
По словам главы региона, только в этом году поток туристов уже 3,5 миллиона человек — жителей различных регионов России, в том числе местных туристов, а также иностранных гостей. Потенциал туристской отрасли огромен. На уровне государства создаются преференции для бизнеса в этой сфере, чтобы стимулировать инвесторов и предпринимателей на создание туристской инфраструктуры.
«В нашем крае большое количество живописных бухт, прекрасных мест для строительства гостиниц и отелей, это та большая перспектива, которая должна стимулировать инвесторов, стимулировать бизнес на создание таких отелей, таких площадок. И они могут быть разнонаправленными — различных классификаций, различного уровня. Мы поддержим такие проекты. И безусловно, наше министерство по туризму готово представить те перспективные бухты, места, где инвесторы могли бы вложиться в строительство», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Приморский край активно развивается. По численности населения, количеству предприятий регион занимает лидирующую позицию на Дальнем Востоке, и стоит на втором месте по объему валового регионального продукта. Размер экономики оценивается в 1,9 триллиона рублей. На развитие экономики и социальной сферы региона за 9 месяцев этого года направлено 255 миллиардов рублей инвестиций, что на 5,3 процента больше аналогичного периода прошлого года.
Экономика региона развивается по всем отраслям — губернатор отметил успехи в промышленной, сельскохозяйственной и строительной сферах, а также рассказал о льготах для инвесторов.
«Все эти возможности открыты в Приморском крае для инвесторов, и мы заинтересованы в том, чтобы в регионе реализовывалось все больше инвестиционных проектов. Со своей стороны мы готовы поддерживать таких инвесторов и делать все, чтобы они чувствовали себя комфортно на приморской земле. Кроме того, нам важно партнерство с другими государствами. Используя все эти ресурсы, мы можем шагнуть далеко вперед. Приморский край будет продолжать ту динамику развития, которую он демонстрирует сегодня. Регион будет делать все для того, чтобы стать генератором развития Дальнего Востока и России в целом», — заявил глава региона.
На площадке форума прошли две отраслевых сессии, посвященных поддержке инвестиционных проектов, которые реализуются в Приморье, а также о той работе, которая делается краевым правительством для создания благоприятного инвестиционного климата. Председатель правительства края Вера Щербина отметила, что в рамках действующих в преференциальных режимов инвесторы получают налоговые льготы, административную поддержку, им предоставляются земельные участки, создается инфраструктура, действуют особые режимы таможенного регулирования.
«Мы в постоянном диалоге со своими инвесторами, и готовы сопровождать отдельные проекты, вводя дополнительные льготные условия для их работы по разным направлениям. В Приморье сегодня действуют ТОРы, СПВ, САР, кроме того, будет создан и Международный ТОР. Уже действуют четыре крупных ТОРа — „Приморье“ и „Большой Камень“, которые специализируются в вопросах логистики, „Находка“ — химия и нефтехимия и „Михайловский“ — это сельское хозяйство», — отметила в своем выступлении на сессии инвестиционно-промышленного форума, посвященной преференциальным режимам, Вера Щербина.
Приморские товаропроизводители приняли участие в выставке, которая прошла на площадке форума, представив свои разработки и достижения. Предприниматели смогли пообщаться с представителями бизнеса других регионов России и иностранными инвесторами. Вставка стала ярким событием форума и привлекла большое внимание участников, глава региона, посетив выставочный комплекс, посмотрел на приморскую продукцию, которая успешно покоряет российский и зарубежный рынки.
«Такие инвестиционные форумы помогают бизнесу найти друг друга. Здесь можно посмотреть на предложения, которые представляет наш субъект, расширить горизонты для реализации своей продукции, найти перспективы дальнейшего развития своего производства, познакомиться с представителями разных стран и обрести надежных партнеров», — отметил Олег Кожемяко.
На выставке представлен самый широкий спектр товаров, производимых сегодня в Приморском крае — косметика и БАДы, мед, кондитерские изделия, полезные десерты, рыбная продукция, консервы. На выставке можно было увидеть системы БПЛА, бронежилеты, противоосколочные комбинезоны и военную экипировку, одежду и обувь, аксессуары из кожи. Представлены также материалы для деревянного строительства, садовая мебель, энергосберегающие системы отопления, бытовая химия и лакокрасочные материалы, а также уникальное медицинское диагностическое оборудование.
«Видно, что все наши производства развиваются. Это и пошив одежды, и создание специальных средств защиты, которые нужны нашим воинам. Как только закончится СВО, перепрофилируем производства на создание одежды для школьников. Чтобы она была доступна по цене, чтобы ребята с гордостью носили школьную форму. В этом году уже экспериментально начнем. В следующем — планируем массовое производство», — подчеркнул Олег Кожемяко.