Регион возможностей: важнейшие вопросы развития обсудили на форуме в Приморье

По словам главы региона, только в этом году поток туристов уже 3,5 миллиона человек — жителей различных регионов России, в том числе местных туристов, а также иностранных гостей. Потенциал туристской отрасли огромен. На уровне государства создаются преференции для бизнеса в этой сфере, чтобы стимулировать инвесторов и предпринимателей на создание туристской инфраструктуры.