Ремонт трассы Осиновка-Ивановка завершат в начале декабря

Трасса имеет стратегическое значение, поскольку ведет к строящемуся горнолыжному курорту и промышленным предприятиям. В следующем году ремонтные работы на этом направлении продолжатся, но уже с учетом полученного опыта и более тщательным планированием технологических процессов. Губернатор подчеркнул, что новый контракт на ремонт 10-километрового участка будет реализован с другим подходом к организации работ.