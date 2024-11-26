Ремонт трассы Осиновка-Ивановка завершат в начале декабря

Posted 26 ноября, 09:51
Published 26 ноября, 09:51
Modified 26 ноября, 09:52
Updated 26 ноября, 09:52
Специализированная организация «Спец.СУ» столкнулась с серьезными трудностями при ремонте участка из-за сложных грунтов, которые при насыщении влагой проявили нестабильность.
На объекте работают два асфальтоукладочных комплекса и звено по подготовке основания. Подрядчик заверил, что при благоприятных погодных условиях все работы будут завершены в течение 10 дней.
Дорога оказалась довольно сложной, но когда мы вскрыли полотно, обнаружились проблемы с основанием. По сути нам пришлось перекапывать. Только делаем замену, проходит дождь и дорога вновь напитывается влага. В настоящий момент по земному полотну мы все «Проблемные» участки заменили. По прогнозу у нас есть еще 10 дней для укладки асфальтобетона. Хочется принести извинения за доставленные неудобства жителям края. Но мы продолжаем укладку и в следующем году мы учтем все нюансы и ошибки. По планам у нас должно получиться, — сказал Генеральный директор компании «СПЕЦСУ».
Трасса имеет стратегическое значение, поскольку ведет к строящемуся горнолыжному курорту и промышленным предприятиям. В следующем году ремонтные работы на этом направлении продолжатся, но уже с учетом полученного опыта и более тщательным планированием технологических процессов. Губернатор подчеркнул, что новый контракт на ремонт 10-километрового участка будет реализован с другим подходом к организации работ.