Надежда Сацкив, Авито Работа: «Основной тренд рынка труда — человекоцентричность»

Posted 26 ноября, 11:09
Published 26 ноября, 11:09
Modified 27 ноября, 06:48
Updated 27 ноября, 06:48
Эксперт Авито Работы рассказала о трендах на рынке труда в этом году и акцентировала внимание на том, как привлекать сотрудников в условиях рекордно низкой безработицы и дефицита кадров.
Советник директора по развитию Авито Работы Надежда Сацкив отметила, что в Дальневосточном Федеральном округе, как и по всей стране, отмечается дефицит кадров, а уровень безработицы, по данным площадки, сократился до 2,6%. В то же время соискатели становятся менее активными, количество поисковых запросов по теме работы за два года сократилось на 32%. В этих условиях спрос на квалифицированных сотрудников продолжает расти. По данным Авито Работы, за третий квартал 2024 года лидерами по числу вакансий в ДФО остаются такие отрасли, как транспорт и логистика (29,2%), строительство (11,8%), продажи (8,1%) и туризм (4,5%).
«Несмотря на замедление зарплатной гонки, которую мы наблюдаем в этом году, средняя предлагаемая зарплата в Дальневосточном федеральном округе выросла на 10% и составила 87 011 рублей. Самые высокие зарплаты предлагают в сфере строительства (122 960 рублей), транспорта (113 911 рублей) и автобизнеса (99 772 рубля). В туристической отрасли — в среднем 70 213 рублей рублей в месяц при полной занятости», — подчеркнула Надежда.
Важным трендом 2024 года стало расширение границ найма. Работодатели внедряют программы переобучения и интегрируются в образовательные процессы для формирования кадрового резерва. Надежда Сацкив подчеркнула, что Авито развивает эту инициативу: совместно с МФТИ запущена магистратура по Data Science, где студенты совмещают учебу с оплачиваемой стажировкой. В планах компании — подготовка 3 000 IT-специалистов уже в течение четырех лет.
Активно работают с молодежью и на Дальнем Востоке, в том числе с привлечением бизнеса. Как рассказал министр профессионального образования и занятости Приморского края Сергей Дубовицкий, в регионе работает целый комплекс мероприятий, в том числе это целевая подготовка кадров под конкретного работодателя.
«В Приморском крае создано 13 учебно-производственных кластеров в системе среднего профессионального образования. Они работают в интересах крупных работодателей, которые участвуют в формировании учебного процесса, преподают и оказывают дополнительные меры поддержки студентам», — отметил министр.
Сегодня рынок труда становится рынком соискателя, когда компаниям приходится по-настоящему бороться за каждого специалиста. Зарплатная гонка замедляется, на первый план выходят дополнительные льготы. По стране количество вакансий с упоминанием соцпакета выросло на 58%. При этом около 76% жителей ДФО отметили наличие бонусов в их компаниях. Чаще всего предлагают премии за выслугу лет, ДМС и премии за достижение целей.
«Основной тренд рынка труда сегодня — человекоцентричность. Поиск дефицитных специалистов требует от работодателей гибкости и понимания ожиданий соискателей. Компаниям важно расширять границы найма: развивать форматы взаимодействия с молодежью, запускать внутренние программы обучения для сотрудников без опыта, увеличивать географию поиска. Так, по данным наших исследований, порядка 30% россиян готовы рассмотреть предложения о работе в других регионах. В то же время, среди жителей ДФО более половины интересуются возможностями переобучения по новой профессии. Человекоцентричный подход к кандидатам дает компаниям дополнительные возможности для привлечения сотрудников», — поделилась Надежда Сацкив, советник директора по развитию Авито Работы.
Как отметили в Авито, наиболее привлекательными направлениями для релокации являются Москва (29%), Краснодарский край (31%) и Санкт-Петербург (28%). Предпочтение переезду во Владивосток и Приморский край отдали 8% опрошенных.