Надежда Сацкив, Авито Работа: «Основной тренд рынка труда — человекоцентричность»

Советник директора по развитию Авито Работы Надежда Сацкив отметила, что в Дальневосточном Федеральном округе, как и по всей стране, отмечается дефицит кадров, а уровень безработицы, по данным площадки, сократился до 2,6%. В то же время соискатели становятся менее активными, количество поисковых запросов по теме работы за два года сократилось на 32%. В этих условиях спрос на квалифицированных сотрудников продолжает расти. По данным Авито Работы, за третий квартал 2024 года лидерами по числу вакансий в ДФО остаются такие отрасли, как транспорт и логистика (29,2%), строительство (11,8%), продажи (8,1%) и туризм (4,5%).