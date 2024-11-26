Семейный конфликт обернулся расчлененкой в Приморье

Во Владивостоке мужчина убил собственного зятя и пытался скрыть преступление, сообщает пресс-служба прокуратуры. Приморец поссорился со своим некровным родственником и в ходе конфликта убил оппонента выстрелом в голову. Затем он расчленил тело жертвы и скинул его в колодец. Останки убитого нашли спустя пять месяцев.