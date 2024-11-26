Семейный конфликт обернулся расчлененкой в Приморье

Posted 26 ноября, 01:42
Published 26 ноября, 01:42
Modified 26 ноября, 01:44
Updated 26 ноября, 01:44
Во Владивостоке мужчина убил собственного зятя и пытался скрыть преступление, сообщает пресс-служба прокуратуры. Приморец поссорился со своим некровным родственником и в ходе конфликта убил оппонента выстрелом в голову. Затем он расчленил тело жертвы и скинул его в колодец. Останки убитого нашли спустя пять месяцев.
«В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, на основании вердикта председательствующий судья постановит обвинительный приговор с назначением наказания и итоговой квалификацией действий подсудимого», — отметили в пресс-службе ведомства.
Стоит отметить, что сын подсудимого намеревался освободить отца от ответственности, пытаясь дать взятку в размере 100 000 рублей. В итоге сам оказался под следствием.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Шкотовском районе мужчина убил собственную мать.