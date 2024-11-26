Снес автобус и легковушку: подробности чудовищного лобового столкновения в Приморье

Posted 26 ноября, 04:20
Published 26 ноября, 04:20
Modified 26 ноября, 04:22
Updated 26 ноября, 04:22
На трассе около Раздольного произошло лобовое столкновение автомобилей. Жуткие кадры с места событий появились в социальных сетях.
В пресс-службе регионального УМВД поделились подробностями происшествия. Предварительно установлено, рулевой «Фита» в районе 694 километра федеральной дороги «Уссури» выехал на встречку, где столкнулся с «Газелью» и Honda Freed.
Стоит отметить, что в автобусе пассажиров не было. Также в полиции рассказали, что в результате аварии пострадали водители «Газели» и «Фита».
Приморцы отреагировали на произошедшую аварию.
«Уж лучше не выезжать в такую погоду на дорогу»;
«Надеюсь, все, кто выехал на трассу сегодня, целыми доберутся до дома»;
«Страшно. Здоровья пострадавшим».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что непогода серьезно повлияла на ситуация на приморских дорогах. Большегруз попал в аварию из-за гололеда и буквально сложился пополам.