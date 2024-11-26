Стадион с иголочки: 20 пришкольных спортивных сооружений обновили во Владивостоке

Новое, с современным покрытием, с удобными трибунами футбольное поле появилось рядом со школой № 22. Также рядом с обновлённым полем установлены и тренажёры. Кроме того, приведена в порядок волейбольная площадка, и теперь школьный стадион готов принять юных спортсменов и на уроках физической культуры, и во внеучебное время. Также позаниматься на тренажёрах и погонять мяч на поле могут любители спорта из окрестных домов.