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Posted 26 ноября, 01:40

Published 26 ноября, 01:40

Modified 26 ноября, 01:42

Updated 26 ноября, 01:42

Во Владивостоке завершается масштабный ремонт пришкольных стадионов

Стадион с иголочки: 20 пришкольных спортивных сооружений обновили во Владивостоке

26 ноября 2024, 01:40
Фото: Максим Долбнин. vlc.ru.

Во Владивостоке завершается масштабный ремонт пришкольных стадионов

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Наш Город
Во Владивостоке завершается масштабный ремонт пришкольных стадионов и спортивных площадок. Новые тренажёры, футбольные поля, игровые площадки — всё для того, чтобы школьники краевого центра всегда были на спорте.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили: 20 пришкольных территорий в столице ДФО преобразились — здесь появились современные, комфортные спортивные объекты, в частности — игровые площадки, футбольные поля, уличные тренажёры и даже детские развлекательные комплексы.

Фото: Максим Долбнин. vlc.ru

Школа № 63 отныне может по праву гордиться — здесь создали целый комплекс спортивных сооружений. Для тех, кто помладше, — игровая площадка, на которой можно и с горки скатиться, и по канату вверх залезть, и мячик в корзину побросать. А для старшеклассников — тренажёры посолиднее и зона воркаута.

— Мы провели приёмку объекта. В ходе проверки были выявлены незначительные замечания, которые подрядчик пообещал устранить в ближайшее время. Всего в этом году будет отремонтировано 20 пришкольных стадионов. На данный момент на некоторых объектах работы завершены полностью, а на других выполнены на 95%, — рассказал ведущий специалист отдела по ремонту управления по работе с муниципальными учреждениями образования Сергей Никифоров.
Фото: Максим Долбнин. vlc.ru

Новое, с современным покрытием, с удобными трибунами футбольное поле появилось рядом со школой № 22. Также рядом с обновлённым полем установлены и тренажёры. Кроме того, приведена в порядок волейбольная площадка, и теперь школьный стадион готов принять юных спортсменов и на уроках физической культуры, и во внеучебное время. Также позаниматься на тренажёрах и погонять мяч на поле могут любители спорта из окрестных домов.

У школы № 61 полностью отремонтировали стадион, фактически с ноля создав беговую дорожку, футбольное поле, современную площадку для игр в волейбол и баскетбол.

Современными и комфортными стали спортплощадки рядом со школами № 7, 53, 58, 60, 64, а также в центре образования «Ступени».

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#Новости#Владивосток#Спортивные площадки#Приморский край#Наш Город
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