Трасса Владивосток-Находка: второй этап строительства завершат к 2026 году

В данный момент власти региона ведут переговоры с Минтрансом РФ о переносе финансирования с 2027 на 2025–2026 годы для ускорения работ. Третий этап проекта предусматривает строительство обхода Большого Камня. Этот участок планируется реализовать на основе концессионного соглашения с привлечением федерального и регионального финансирования. Новая трасса будет платной для грузового транспорта и контейнерных перевозок, что позволит привлечь дополнительные средства на дальнейшее развитие дорожной инфраструктуры.