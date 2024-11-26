Трасса Владивосток-Находка: второй этап строительства завершат к 2026 году

Posted 26 ноября, 10:14
Published 26 ноября, 10:14
Modified 26 ноября, 10:16
Updated 26 ноября, 10:16
Во время «Прямого разговора» Губернатор Приморья рассказал о строительстве трассы «Владивосток — Находка».
Жители Находки спросили Олега Кожемяко:
«Олег Николаевич, просветите, пожалуйста, нас, жителей Находки, когда мы будем ездить во Владивосток по новой трассе, которая будет начинаться с Петровки, в сторону Владивостока. Спасибо».
Глава региона рассказал о том, что Правительство Приморья планирует ускорить строительство второго этапа трассы Владивосток-Находка до Петровки. Федеральный бюджет уже предусматривает необходимое финансирование на ближайшие три года. Строительство участка до Петровки было приостановлено из-за непредвиденных геологических условий и оползневых процессов, что потребовало корректировки проекта и увеличения сметной стоимости.
«Компания, которая работала, в общем-то, высококвалифицированная компания, но где-то при проектировании не были учтены те, скажем, грунты, те оползни по сопкам, которые произошли. Произошел сдвиг полотна, причем там, где мостовые сооружения должны были проходить. Исходя из этого: долгое проектирование, увеличение стоимости», - раскрыл причины задержки строительства губернатор.
Олег Кожемяко отметил, что Марат Хуснулин, заместитель председателя правительства, курирующий дорожную отрасль, сообщил о том, что необходимо выделять деньги на завершение строительство. Это уже предусмотрено в трехлетнем бюджете.
«Наша задача, ее вполне можно сделать в течение полутора лет, вот этот участок запустить в 2026 году», — рассказал губернатор.
В данный момент власти региона ведут переговоры с Минтрансом РФ о переносе финансирования с 2027 на 2025–2026 годы для ускорения работ. Третий этап проекта предусматривает строительство обхода Большого Камня. Этот участок планируется реализовать на основе концессионного соглашения с привлечением федерального и регионального финансирования. Новая трасса будет платной для грузового транспорта и контейнерных перевозок, что позволит привлечь дополнительные средства на дальнейшее развитие дорожной инфраструктуры.
«Мы договорились по третьему этапу, что мы введем уже концессию на этот участок, вообще на эту трассу для большегрузов, автомобилей, для тех, кто занимается перевозками груза в контейнерах. С тем, чтобы на консессионных условиях уже, скажем, можно было получить грант от федерального правительства, грант от регионального, использовать средства, которые будут собираться за плату, и продолжать дальше строить третий этап», — рассказал глава Приморья в рамках «Прямого разговора».
После окончания третьего этапа краевые власти приступят к четвертому — строительству участка «обход Фокино». Этот участок имеет огромное значение и для работы морских портов, и для того, чтобы туристы, которые приезжают в регион, могли более свободно перемещаться по территории.