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Posted 26 ноября, 11:30

Published 26 ноября, 11:30

Modified 26 ноября, 11:32

Updated 26 ноября, 11:32

Олег Кожемяко опроверг слухи о своем «уходе»

«У нас впереди много работы»: Олег Кожемяко прокомментировал слухи о своем «уходе»

26 ноября 2024, 11:30
Фото: vostokmedia.com.

Олег Кожемяко опроверг слухи о своем «уходе»

Сюжет
Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
В рамках «Прямого разговора» губернатор Приморья Олег Кожемяко прокомментировал слухи о его возможном уходе с поста главы региона.
«Не надо верить слухам, у нас впереди много работы», — Олег Кожемяко.

В эфире «Прямого разговора 2024» Губернатор Приморского края развеял домыслы о своем возможном уходе с поста. Он подчеркнул, что впереди еще много работы.

В ходе прямого эфира Олег Кожемяко заявил, что покидать пост губернатора ему пока рано. В Приморском крае есть множество проектов, которые необходимо завершить. Особое внимание при этом губернатор уделит вопросу развития спортивной инфраструктуры.

Ведущая прямого эфира отметила, что «Прямой разговор 2024» стал самым продолжительным:

«Третий час пошел: 2 часа 11 минут, мы побили прошлогодние цифры», — сказала Яна Романюк.
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