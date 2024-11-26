«У нас впереди много работы»: Олег Кожемяко прокомментировал слухи о своем «уходе»

Posted 26 ноября, 11:30
Published 26 ноября, 11:30
Modified 26 ноября, 11:32
Updated 26 ноября, 11:32
«Не надо верить слухам, у нас впереди много работы», — Олег Кожемяко.
В эфире «Прямого разговора 2024» Губернатор Приморского края развеял домыслы о своем возможном уходе с поста. Он подчеркнул, что впереди еще много работы.
В ходе прямого эфира Олег Кожемяко заявил, что покидать пост губернатора ему пока рано. В Приморском крае есть множество проектов, которые необходимо завершить. Особое внимание при этом губернатор уделит вопросу развития спортивной инфраструктуры.
Ведущая прямого эфира отметила, что «Прямой разговор 2024» стал самым продолжительным:
«Третий час пошел: 2 часа 11 минут, мы побили прошлогодние цифры», — сказала Яна Романюк.