Вагоны сошли с рельсов в Приморье — подробности происшествия

Posted 26 ноября, 02:17
Published 26 ноября, 02:17
Modified 26 ноября, 02:19
Updated 26 ноября, 02:19
На сортировочной горке железнодорожной станции Находка-Восточная с рельс сошли два вагона, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В результате инцидента вагоны не перевернулись и никто не пострадал, отметили в ведомстве. Также случившееся не повлияло на расписание поездов.
«Находкинской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — отметили в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что восемь вагонов с углем сошли с рельсов в Хасанском районе Приморского края. Специалисты поставили на контроль случившееся происшествие.