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Posted 26 ноября, 02:17

Published 26 ноября, 02:17

Modified 26 ноября, 02:19

Updated 26 ноября, 02:19

Элементы железнодорожного состава сошли с рельсов в Приморском крае

Вагоны сошли с рельсов в Приморье — подробности происшествия

26 ноября 2024, 02:17
Фото: 1MI.

Элементы железнодорожного состава сошли с рельсов в Приморском крае

Сюжет
Происшествие
В Приморском крае на железной дороге случился непредвиденный инцидент. Транспортная прокуратура уже разбирается в обстоятельствах произошедшего.

На сортировочной горке железнодорожной станции Находка-Восточная с рельс сошли два вагона, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В результате инцидента вагоны не перевернулись и никто не пострадал, отметили в ведомстве. Также случившееся не повлияло на расписание поездов.

«Находкинской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — отметили в ведомстве.
Фото: dvtproc

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что восемь вагонов с углем сошли с рельсов в Хасанском районе Приморского края. Специалисты поставили на контроль случившееся происшествие.

Вагоны поезда сошли с рельсов в Приморском крае — видео
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