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Posted 26 ноября, 01:18

Published 26 ноября, 01:18

Modified 26 ноября, 01:20

Updated 26 ноября, 01:20

Из-за серьезной непогоды крышу жилого дома и забор сдуло во Владивостоке

Ветер разгулялся: забор и крышу сдуло на Эгершельде во Владивостоке — фото, видео

26 ноября 2024, 01:18
Фото: Изображение Midjourney.

Из-за серьезной непогоды крышу жилого дома и забор сдуло во Владивостоке

Сюжет
Автомобиль
Ветер уносит фрагменты крыш, валит заборы и разбивает машины во Владивостоке. Еще, как говорится, не вечер: после обеда непогода может разойтись еще сильнее.

В сети появляется все больше фото и видео с последствиями непогоды во Владивостоке. Особенно жутко сейчас на Эгершельде: ветер уносит шифер с крыш и валит секции заборов.

Очевидцы поделились видео, снятым в районе Крыгина. Фрагменты кровли жилого дома там разметало по всей улице.

Видео: eger_vl.

Около «Алых парусов» ветром сдуло часть забора. Секция упала прямо на припаркованный автомобиль. Насколько серьезные повреждения, неизвестно.

Фото: eger_vl

Ранее «Восток-Медиа» писало о первых «жертвах» непогоды во Владивостоке.

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