Ветер разгулялся: забор и крышу сдуло на Эгершельде во Владивостоке — фото, видео

Posted 26 ноября, 01:18
Published 26 ноября, 01:18
Modified 26 ноября, 01:20
Updated 26 ноября, 01:20
В сети появляется все больше фото и видео с последствиями непогоды во Владивостоке. Особенно жутко сейчас на Эгершельде: ветер уносит шифер с крыш и валит секции заборов.
Очевидцы поделились видео, снятым в районе Крыгина. Фрагменты кровли жилого дома там разметало по всей улице.
Около «Алых парусов» ветром сдуло часть забора. Секция упала прямо на припаркованный автомобиль. Насколько серьезные повреждения, неизвестно.