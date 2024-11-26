ВТБ Лизинг предлагает автомобили УАЗ со скидками до 250 000 рублей

Posted 26 ноября, 06:40
Published 26 ноября, 06:40
Modified 26 ноября, 06:42
Updated 26 ноября, 06:42
До 30 ноября 2024 года юридические лица и индивидуальные предприниматели могут приобрести эти автомобили в лизинг с выгодой до 250 000 рублей от рекомендованной розничной цены.
Дополнительную скидку на автомобили УАЗ до конца ноября можно получить по программе льготного лизинга Минпромторга России. Стандартная скидка на аванс составляет 10%, но не более 500 000 рублей на одно транспортное средство. Приобретая автомобиль в ВТБ Лизинг, предприниматели могут выбрать оптимальные условия сделки — с минимальным авансом, с минимальными ежемесячными платежами или без переплат за лизинг.
С учётом преимущества в 200 000 рублей автомобиль УАЗ Профи Полуторка при приобретении в лизинг будет стоить 1 730 000 рублей. При сроке лизинга 5 лет и авансе 49% ежемесячные платежи составят 31 384 рубля, а выгода за счёт налоговых преференций для компаний на ОСН — более 900 000 рублей.*
При тех же условиях финансирования ежемесячные платежи за УАЗ Пикап стоимостью 1 605 000 рублей с учётом скидки составят 29 116 рублей, а выгода по налогам — более 800 000 рублей.*
УАЗ Профи Полуторка отлично подходит для решения различных бизнес-задач. Широкий выбор конфигураций позволяет выбрать и купить автомобиль, оптимально отвечающий потребностям клиента. Оформить в лизинг можно модели с необходимыми надстройками, включающими термобудку, промтоварный фургон и рефрижератор. Комфортабельная кабина УАЗ Профи Полуторка сочетается с функциональным грузовым отсеком, адаптированным под транспортировку отдельных видов грузов.
УАЗ Пикап сочетает в себе практичность и комфорт. Он используется не только для перевозки грузов, но и сохраняет в себе преимущества внедорожника, которому по силам доставить путешественников в самые труднодоступные уголки нашей страны. Автомобиль грузоподъемностью 765 кг оснащен двигателем 150 л. с. с крутящим моментом 235 Нм.
Подать заявку на приобретение в лизинг автомобилей УАЗ юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте или по телефону единого контактного центра ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18.
* Указаны предварительные расчеты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах в размере 40% доступна компаниям на ОСН. Стоимость техники действительна на 25.11.2024.