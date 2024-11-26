ВТБ Лизинг предлагает автомобили УАЗ со скидками до 250 000 рублей

Дополнительную скидку на автомобили УАЗ до конца ноября можно получить по программе льготного лизинга Минпромторга России. Стандартная скидка на аванс составляет 10%, но не более 500 000 рублей на одно транспортное средство. Приобретая автомобиль в ВТБ Лизинг, предприниматели могут выбрать оптимальные условия сделки — с минимальным авансом, с минимальными ежемесячными платежами или без переплат за лизинг.