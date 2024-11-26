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Posted 26 ноября, 04:41

Published 26 ноября, 04:41

Modified 26 ноября, 08:24

Updated 26 ноября, 08:24

Вячеслав Квон стал «Мэром года»

Вячеслав Квон стал «Мэром года»

26 ноября 2024, 04:41
Фото: kwonvyacheslav.
Глава Артёмовского городского округа Приморья Вячеслав Квон одержал победу в номинации «Мэр года» премии Российской ассоциации по связям с общественностью. Мэр Артема получил высшие баллы и от экспертов, и от жителей.

Лидером в категории «Лучший мэр малого города» эксперты Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) выбрали приморского градоначальника Вячеслава Квона. Организаторы отметили, что в случае с Квоном произошло интересное совпадение мнений — результаты народного голосования повторили оценки экспертного жюри. До старта конкурса претенденты презентовали достижения своих городов. Артёмовский округ сделал ставку на эффективную коммуникацию с жителями и их активное участие в развитии муниципалитета. И эта ставка оказалось выигрышной.

Напомним, в ноябре Вячеслав Квон стал председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края». Его кандидатуру поддержали единогласно. Эксперты считают, что его вклад в развитие округа, поддержка СВО, а также внимание к социальным проектам сделали его одной из ключевых фигур в региональной политике. За годы работы он также был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Это назначение закономерно: Квон — опытный управленец, умеющий работать на всех уровнях власти», — отметил тогда политолог Павел Наливайко.

Среди недавних достижений главы Артёма также подписание соглашения о побратимстве с городом Торез в ДНР. Это событие заложило основу для обмена опытом в социальной и образовательной сферах. Глава Тореза Дмитрий Лысенко выразил уверенность, что такое партнёрство укрепит отношения между регионами.

«У Артёма и Тореза много общего. Это сотрудничество принесёт пользу обоим городам», — подчеркнул Вячеслав Квон.

Вячеслав Квон регулярно проводит встречи с горожанами, обсуждая насущные проблемы и планы развития. В микрорайоне Двойка по просьбам жителей уже решены вопросы теплоснабжения, обновлены улицы и системы водоотведения. В Угловом завершаются ремонтные работы во дворах, а в школе №35 благоустроена территория, с планами реконструкции стадиона и хоккейной площадки.

На 2025 год запланирован капитальный ремонт дороги от переулка Заводского до поворота на Глобус-2. Подобные инициативы подчеркивают стремление Квона улучшать качество жизни в Артёме.

Стоит отметить, что Вячеслав Квон постоянно презентует Артем на всех уровнях, как город, открытый для молодых специалистов, где они могут жить, развиваться и найти себя. В январе глава Артёмовского городского округа принял участие во Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», который прошёл в Москве по поручению президента Владимира Путина. В мероприятии приняли участие более 7,5 тысячи глав муниципалитетов, которые обсудили актуальные вопросы развития местного самоуправления.

Главным событием форума стала встреча участников с Владимиром Путиным. Как отметил Вячеслав Квон, президент подчеркнул важность обратной связи с населением в работе муниципальных органов власти.

Форум включал насыщенную деловую программу: круглые столы, дискуссии, лекции и встречи с представителями федеральных структур. Вячеслав Квон выразил благодарность организаторам и отметил, что участие в мероприятии и внимание со стороны президента помогают развивать города и повышать престиж муниципальной службы.

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