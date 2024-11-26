Вячеслав Квон стал «Мэром года»

Напомним, в ноябре Вячеслав Квон стал председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края». Его кандидатуру поддержали единогласно. Эксперты считают, что его вклад в развитие округа, поддержка СВО, а также внимание к социальным проектам сделали его одной из ключевых фигур в региональной политике. За годы работы он также был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.